原标题：小红书美妆发布《2023年度变美灵感盘点》，「在线变美互助」等成为年度四大美护趋势

12月27日，小红书美妆发布《2023年度变美灵感盘点》。情绪“疯”爆、在线变美互助、“偷懒”抄作业、美丽长期主义突出重围，成为小红书今年的四大美妆趋势。

今年，小红书护肤笔记数量同比增长了近90%，美妆笔记数量同比增长了近70%。强大的用户基础和优质内容沉淀使得小红书已然成为美妆风潮的指向标。四大趋势的背后反映了小红书一贯的友好互助、真诚分享的社区基因，和越来越细分化、差异化的“种草”策略。

变美知识浩如烟海，小红书却为大家提供了一键复制的变美方法。今年，在小红书上，无数用户通过“‘偷懒’抄作业”的方式，为变美之路按下加速键。“早C晚A”等大热趋势之后，“早B晚A，早P晚R”护肤公式，为油痘肌、敏感肌用户提供了更温和、更精准的新护肤解法。相关笔记年发布量超110万，曝光量超140亿。

万人改造互助，变美不再是难事。过去一年，“在线变美互助”成为小红书上最热门的美护趋势之一。无论是方圆脸还是长脸，淡颜还是浓颜，只要发出一篇听劝改造笔记，小红书上的用户们总会耐心地在线指导，帮助大家发现自己的新可能。2023年，#听劝改妆 相关笔记发布量同比增长超370%，曝光量同比增长超500%。除此之外，越来越多的大学生勇闯美妆圈，积极表达小红书迈出成为博主的第一步。早八妆、大学生穿搭成为热门话题，学生党美妆作者人数同比增长超170%。

在小红书上，过去一年里，也有上百位博主积极参与到小红书美妆官方发起的线下线上教学&改妆的活动，自发为网友们提供变美建议和灵感，帮助大家找到适合自己的更多风格。他们的参与，恰好展现了小红书上在线变美互助的社区氛围。

回归理性消费，探索更有性价比的变美方案，2023年，小红书上的用户更追求“美丽长期主义”。在护肤领域，人们更加追求精准的功效价值，轻医美逐渐成为护肤达人们进阶保养肌肤的重要一环。相关笔记年发布量超55万，曝光量高达60亿。在选购美护产品时，越来越多的用户开始看重产品的长远价值，“贵替”概念悄然走红，相关笔记年发布量超1.5万，曝光量超2亿。

美妆、护肤的过程里，也体现着“情绪‘疯’爆”。今年，在美妆、护肤的使用上，除了外在的改变，人们也感受到了额外的愉悦体验感和情绪价值。由@伊能静发起的“松弛感护肤”带动仪式感护肤热潮，笔记发布量同比增长110%。追求个性，用妆容打造“身份”的“每日人设妆”成为小红书用户们的“日抛妆容”，相关笔记发布量超70万，曝光量高达170亿。

在小红书，变美不是博主专属，每个人都可以大胆、自信地表达“美”，并被其他人看到、回复、互动。真诚分享与友好互助的社区基因、生活化、场景化的运营方式，让小红书用户们愿意分享变美心得，努力探索变美思路。“好看”“礼貌问价”“蹲后续”……夸夸侠和种草爱好者的分享与评论汇聚成多元、丰富、有人感的美护趋势内容，每一种美的表达在这里都有回响。

这一年，小红书还涌现了很多真诚分享的变美帮帮博主。

美妆趋势背后，是人们对美的理解与探索。在小红书，人们在日常中发现美，在生活里彰显美，真诚、有人味、有真实经历，小红书上的每一次分享、讨论，都体现着用户对于生活的积极态度。

从早C晚A到早P晚R，从截断式眼妆到E人出游妆，最新潮、最热门的变美趋势统统在小红书长成。博主探索创新玩法，用户积极种草学习，官方维护社区生态……小红书始终和万千用户一起，“美”出新高度。2023年12月，小红书美妆也发起了2023红妆大赏活动，邀请用户共同回忆“美”一刻。通过回顾一年来的年度妆容、年度香水、年度护肤心得等，发现和创造源源不断的美护灵感。

(责编：曹淼、杨迪)

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