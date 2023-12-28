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商务部：中国外贸将继续保持回稳向好的势头

2023年12月28日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上表示，今年以来，中国外贸顶住压力，克服外需下滑、价格下行和去年高基数影响，展现了较强韧性。商务、海关等部门和重点省市监测显示，年底外贸运行基本延续了四季度以来的态势，我们有信心保持全年外贸规模和国际市场份额的总体稳定，较好完成促稳提质的年度目标任务。

何亚东说，展望2024年，既要看到外部环境的不确定不稳定性，也要看到中国经济和外贸发展的有利条件在不断积聚。一方面，世界经济仍处于艰难复苏的进程中，全球贸易回暖速度缓慢，联合国贸发会议预测，2023年全球货物贸易额下降7.5%，2024年仍然“高度不确定且总体悲观”。地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响仍在持续。另一方面，中国经济长期向好的基本面没有改变，对外开放的红利将继续显现，外贸新产品、新业态的潜力将持续释放。

“我们有信心，在各项稳经济、稳外贸政策‘组合拳’支持下，在广大外贸企业共同努力下，中国外贸将继续保持回稳向好的势头。”何亚东表示。

(责编：孙红丽、吕骞)
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