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万家乐：多维协同发力 迈入高质量发展阶段

2023年12月28日16:56 | 来源：新华网
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原标题：聚焦优势业务、多维协同发力，万家乐迈入高质量发展阶段

2023年中国家电产业整体呈现出稳健向上的态势。万家乐通过持续激发品牌活力、聚焦核心赛道，再到拓展营销模式、深耕服务场景等多维度发力，表现出强劲的增长势头。

品牌升级加速年轻化转型

今年，万家乐通过与科研、体育、文艺等顶级IP的跨界合作，积极构建营销势能，加速推进品牌年轻化进程。7月，万家乐与中国极地研究中心达成战略合作，旗下全品类产品入选“中国南北极科学考察选用产品”，双方也将围绕节能、低碳及环保等技术开展深度探索。

产品创新聚焦核心赛道

万家乐以燃热为核心，明确七大品类的定位和发展策略，突破洗净中心和集成烹饪，持续以先进科技成就品质产品，以品质产品提升用户体验。2023年，围绕智能化与场景化创新方向，万家乐聚焦核心燃气热水器赛道，搭建起零冷水、小体积、健康水、精控恒温等四大系列产品矩阵。

万家乐积极发力和拓展健康领域，推出超微气泡水蓝湖Q8、富氧浴Q5L等燃气热水器产品，打造健康用水生态系统，全面提升全屋用水体验。为满足用户多样化需求，万家乐还围绕静音、增压、养肤、智能等细分功能进行产品升级，先后推出超一级静音零冷水燃气热水器ZH6、双增压零冷水燃气热水器Z5L、磁净零冷水燃气热水器Z6L、本质安全燃气热水器HX7等产品，不断丰富自身产品矩阵，构建燃热赛道的竞争壁垒。

除了核心燃热赛道，万家乐在厨电、净水、采暖等品类的布局上也有所建树，相继推出致极JOY套系、致净系列集成灶、云露系列净水器、致极系列壁挂炉等新品，带来健康、智能、舒适的全场景解决方案，持续推动高端厨电的发展。

场景创新助力精准营销

对于家电行业而言，如何创新获客渠道，提高有效转化成为关键环节。万家乐洞察到市场需求的变化，积极布局线上线下渠道，通过开展多元化的营销活动，打造一站式无忧购物体验，助力消费提质升级。

今年“618”期间，万家乐以“悦己生活、乐享科技”为主题，开启“省心0元安装、0元改造”活动，联动家装设计师参与厨卫改造前置设计，为消费者提供从购买、安装、清洗、维修到日常保养的一站式服务保障，全面提高服务的标准化、精细化和个性化，实现“需求”和“服务”精准对接。

中秋、国庆双节合一的黄金周期间，万家乐推出了“极致跳跃、礼遇不凡”整合营销活动，涵盖“180天只换不修”、以旧换新等升级服务，以专业精细化的服务帮助用户“焕新”一步到位。此外，万家乐还于“双十一”期间重磅开启“11.11买品质厨卫，就选万家乐”主题活动，通过产品和服务的双重发力，为用户提供智慧厨卫生活解决方案。

数字化赋能服务升级

万家乐向来坚持从用户体验角度，促进服务质量的全面升级。在6月举办的2023年度服务商大会期间，万家乐发布了全新的服务模式：依托数字化工具赋能，通过管理模式升级，为用户带来“专业、及时、用心、放心、舒心”的五好服务。同时，万家乐围绕“1155战略”持续变革创新，从服务标准体系完善、服务网络布局提升、服务场景精细化等方面综合提升，打造以用户为中心的服务体系。

“产学”融合，夯实研发实力

用户为根，技术为本。万家乐始终坚持以创新驱动企业发展。万家乐入选2023“国家知识产权优势企业”榜，其主导的“燃气热水器小型化技术研究与应用”项目关键技术，也被业内专家一致认定达到国际领先水平。凭借技术创新和产品升级，万家乐接连斩获红点奖、红顶奖、艾普兰奖等多项行业荣誉。

同时，万家乐积极与高校和科研院所保持紧密的产学研合作，万家乐X天津大学“联合研发中心”也于11月正式揭牌，通过集聚双方优势资源，进一步串联科技成果研发－转化－落地全链条，深化校企合作。今年4月，万家乐携手奥维云网共同发布《中国燃气热水器产业体积分类标准白皮书》，为燃热行业小体积赛道搭建起高质量发展的新标准。

2023年，万家乐再次入选2023年中国500最具价值品牌榜，跃居第286名，再次彰显企业实力。万家乐始终以用户为核心，通过品牌牵引、研发驱动、产品支撑、服务保障，以丰富的创新产品与解决方案，持续推动自身及行业高质量发展，践行“全球亿万家庭美好厨卫生活创造者”的愿景。

(责编：董童、杨迪)
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