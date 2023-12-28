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如何看待当前外资规模波动？商务部回应

2023年12月28日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）12月28日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

会上，有记者问，今年以来，境外一些机构热衷炒作“中国吸引外资下降”等话题，渲染悲观情绪，并以此唱衰中国经济。如何看待当前外资规模的波动？

对此，商务部新闻发言人何亚东表示，外资规模出现波动的原因是多方面的，既有经济因素，也有非经济因素。对外资规模的波动，也要多角度来看待。

何亚东介绍，从纵向看，我国引资规模仍处于历史高位。2019年至2021年我国吸收外资连续三年刷新历史记录，2022年1-11月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。在上年高基数的情况下，今年1-11月吸引外资出现波动，是正常的。同时，1.04万亿元的引资规模仍处于历史高位。

从横向看，近年来全球跨国投资低迷，联合国贸发会议报告显示，2022年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%，2023年将继续萎缩。今年以来，跨国公司纷纷来华考察洽谈，表现出对投资中国极大兴趣。今年1-11月，全国新设立外商投资企业4.8万家，同比增长36.2%，也印证了外资企业来华投资势头。

从结构看，随着跨国公司调整投资布局，我国吸引外资的结构在持续优化。今年1-11月，高技术产业引资规模达到3866.5亿元，占全国吸引外资比重为37.2%，比2022年全年水平提升了1.1个百分点。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长27.6%和5.5%，研发与设计服务领域外资增长9.1%。

“总的看，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，将坚定不移推进高水平对外开放，随着已出台外资政策效果的逐步显现，中国市场对外资的‘磁吸力’将会更强。”何亚东说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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