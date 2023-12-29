农机装备补短板取得重要阶段性成效
2023年12月29日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：农机装备补短板取得重要阶段性成效
本报北京12月28日电 记者陈晨从农业农村部获悉，2023年，农业农村部会同工业和信息化部，动员各方力量，集中开展研发攻关，加快一线部署应用，持续加力推进农机装备补短板工作。截至目前，农机装备补短板工作取得重要阶段性成效。
一批标志性整机装备成功研制应用。“一大”（大型大马力机械）方面，240马力、320马力无级变速拖拉机量产，填补市场空白；700马力青饲料收获机、18kg/s喂入量谷物联合收获机完成样机试制；6行打包采棉机、高速插秧机、12kg/s喂入量谷物联合收获机等国内品牌销量占比超过50%，加快对国外同类产品的替代。“一小”（丘陵山区适用小型机械）方面，多款6~15度坡丘陵山地拖拉机、再生稻收获机、白萝卜收获机、根茎类中药材收获机实现产品定型；山地玉米播种机实现突破，适用于西南山区；油菜移栽机、带状复合种植专用播种机等规模量产，有力支撑大豆油料产能提升。
(责编：杨曦、陈键)
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