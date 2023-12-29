原标题：全年全国农产品监测总体合格率为97.8%

本报北京12月28日电（记者陈晨）今年以来，农业农村部扎实推进农产品质量安全监管工作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化牢牢守住质量安全底线。数据显示，全年全国农产品监测总体合格率为97.8%。

今年，豇豆农药残留问题攻坚治理成效显著。农业农村部督促20个豇豆主产省份落细落小绿色防控、速测抽检、监督执法等关键要素，推动豇豆监测总体合格率达到95.4%的历史新高度。统筹推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，严打禁用药物违法使用，严管常规药物残留超标，相关品种合格率均比整治前有明显提升。

为提升绿色优质农产品供给水平，今年全年制定75种农药在食品中的327项最大残留限量，发布农业行业标准170项，公布首批178个国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位名单，并组织筛选特征性品质指标，健全品质指标数据库，加快建立优品优价机制。2023年前三季度，我国新发展绿色、有机农产品13175个，新登录名特优新农产品744个，建成绿色食品原料标准化生产基地约1.74亿亩。

(责编：杨曦、陈键)

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