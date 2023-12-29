人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全年全国农产品监测总体合格率为97.8%

2023年12月29日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：全年全国农产品监测总体合格率为97.8%

本报北京12月28日电（记者陈晨）今年以来，农业农村部扎实推进农产品质量安全监管工作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化牢牢守住质量安全底线。数据显示，全年全国农产品监测总体合格率为97.8%。

今年，豇豆农药残留问题攻坚治理成效显著。农业农村部督促20个豇豆主产省份落细落小绿色防控、速测抽检、监督执法等关键要素，推动豇豆监测总体合格率达到95.4%的历史新高度。统筹推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，严打禁用药物违法使用，严管常规药物残留超标，相关品种合格率均比整治前有明显提升。

为提升绿色优质农产品供给水平，今年全年制定75种农药在食品中的327项最大残留限量，发布农业行业标准170项，公布首批178个国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位名单，并组织筛选特征性品质指标，健全品质指标数据库，加快建立优品优价机制。2023年前三季度，我国新发展绿色、有机农产品13175个，新登录名特优新农产品744个，建成绿色食品原料标准化生产基地约1.74亿亩。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
技术优势助力车企迈向高端市场 自主品牌迸发新活力
　　人民网北京12月28日电 （记者栗翘楚）近年来，凭借制度优势、市场优势，以及政策与市场协同配合，我国新能源汽车成功实现换道超车，为我国汽车工业带来澎湃动力。业内人士表示，在电动化和智能化浪潮推动下，当前传统燃油汽车时代形成的汽车产品格局和品牌阶层正在被打破。…
商务部等10部门发文：提升加工贸易发展水平
　　人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部等10部门近日发布关于提升加工贸易发展水平的意见，提出12项措施促进加工贸易持续健康发展。 其中提到，鼓励开展高附加值产品加工贸易。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部