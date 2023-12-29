本报记者 杨 舒

原标题：高水平科技自立自强步履铿锵

一箭四星！

12月25日，我国快舟一号甲运载火箭一飞冲天，成功将天目一号气象星座11-14星发射升空。全年完成宇航发射次数近70次，中国航天事业再次刷新纪录！问鼎苍穹间，高水平科技自立自强的澎湃之力激动人心。

回眸2023，这只是创新潮涌中的浪花一朵。

据世界知识产权组织发布的全球最新排名，中国以24个全球顶级科技集群，成为拥有最多科技集群的国家。源源汇集的科技要素、勃勃而发的创新动能，成为引领发展的第一动力。

习近平总书记指出，实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键。一年来，全国上下深入实施创新驱动发展战略，进一步提升自主创新能力，新质生产力加快形成，发展新动能不断增强，高水平科技自立自强步履铿锵。

“国之重器”加速涌现

安徽合肥西郊，远离喧嚣的科学岛上安然静谧。

今年4月，正是在这里，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST），成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒的新世界纪录，给国际聚变研究以巨大信心。

更新“国之重器”的大名单，你会发现，这样的突破竞相涌现：

穿过水门，稳稳降落，5月，全球首架交付的国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行，标志着来自中国的大飞机正式进入民航市场；

8年攻关，5年建造，11月，我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，至此，我国已具备同时建造航空母舰、大型液化天然气运输船和大型邮轮的能力；

火红船体，金黄吊臂，12月，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船——“梦想”号在广州亮相，其总体装备和综合作业能力处于国际领先；

…………

今年以来，在国内考察的多个场合，习近平总书记强调：“加强关键核心技术攻关”“不断在关键核心技术上取得新突破”“在关键核心技术自主研发上下更大功夫”，为加快实现高水平科技自立自强指明方法路径。

一分部署，九分落实。

构建量子计算原型机“九章三号”，墨子巡天望远镜正式投入观测，介入式脑机接口试验成功，中国空间站进入应用与发展阶段……重大成果喜讯频传。

体制改革纵深推进

如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。

今年3月，组建中央科技委员会，重新组建科学技术部，成为党和国家机构改革的重要一步；年中，中国科学院、中国工程院分别研究制定了院士增选工作实施办法等一系列制度文件，进一步落实中央深化院士制度改革的要求；10月，《科技伦理审查办法（试行）》正式实施，为科技伦理风险防控扎好“藩篱”……

科技体制改革向纵深推进，不断激发创新潜能。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》，松绑减负，搭台架梯，支持更多青年科技人才“挑大梁”“当主角”。科技部发布的报告显示，国家重点研发计划参研人员中45岁以下科研人员占比已超过80%。

企业是科技创新的主体，是最活跃的创新力量。

一年来，我国相继发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》等政策，为企业送上税惠“大礼包”，加快科技成果汇聚共享，为中小企业创新、转型纾难解困。

“国家重点研发计划中，企业参加或牵头的占比已接近80%，我们要继续做好这份工作，使更多企业能够牵头组织国家科技计划项目，也鼓励更多的企业提出科技需求，发挥企业出题人、答卷人以及阅卷人的作用。”科技部副部长吴朝晖说。

创新助推高质量发展

开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，从根本上说，还是要依靠科技创新。

今年9月，习近平总书记在黑龙江主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。

三秦大地，光子产业链上下游的高新技术企业已发展至300多家，年产值超过300亿元；

之江之畔，智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源五大产业生态圈加快形成；

古都北京，今年前三季度数字经济实现增加值占地区生产总值的比重达44.3%，数字经济已成为这座城市高质量发展的新引擎……

就在前几天，国家能源局发布最新数据，2023年我国可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%，历史性地超过火电。

瞄准更多前沿领域布局，新支柱新赛道破浪向前。

嘉陵江畔，今年召开的首届“一带一路”科技交流大会创造了多项“首次”：首次举办“一带一路”科技创新部长会议、首次发布“一带一路”科技创新合作成果、首次提出《国际科技合作倡议》……

共享创新智慧，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，科技合作正释放出推动共建“一带一路”高质量发展的强劲动能。

在前不久召开的中央经济工作会议上，“以科技创新引领现代化产业体系建设”被列为明年九项重点任务之首，深蕴着增强新动能的长远考量。

加快实现高水平科技自立自强，引擎声声，动能劲劲，牵引中国号巨轮行稳致远！

(责编：杨曦、陈键)

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