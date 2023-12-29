原标题：2024：信心为楫，创新为翼

【新年献词】

◎本报编辑部

百年变局加速演进，国际政治经济环境波谲云诡。2023如此不平静，中国答卷却令人惊艳——

有机构和专家学者预测，今年我国仍是全球增长的最大引擎，对全球经济增长的贡献约为1/3。

2024正迎面而来，前路虽有艰难险阻，但那些越过的激流险滩，也让我们更加自信从容。

我们相信，世界规模最大的市场，门类最全的工业体系，无限丰富的创新场景……无论外部变局几何，这些优势终将融入中国式现代化的进程，驱动国家奔腾的车轮；我们相信，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，中国的朋友将越来越多，道路将越走越宽；我们相信，从重点领域到关键环节，一项项改革举措相继出台，走过45年改革开放之路的中国，高质量发展的动力将越来越强劲。

这是一个创新的时代。国家的竞争，地区的兴衰，产业的更迭，无不仰仗科技这个最大变量。而那些高光的时刻，那些醒目的数据，已经为我们找到了坚实的依靠。

依靠科技创新燃薪举火。

C919国产大型客机完成商业首飞，国产大型邮轮“爱达·魔都号”顺利出坞，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”畅销全球……重点领域突破，产业结构优化，最大变量正悄然转化为经济发展的最大增量。当新质生产力燃动的火焰与全球新一轮科技革命和产业变革相逢，必将迸发出更加耀眼的光芒。

依靠科学精神凝心聚力。

中国量子技术、人工智能跻身全球第一梯队；自然指数年度榜单上，中国在自然科学领域位居榜首；研发人员全时当量达635.4万人年，排名世界第一……科技成果的不断涌现、科技创新水平的大幅跃升，背后是科技工作者的热爱和坚守。

钱七虎、孙家栋、林占熺……这些胸怀天下、功勋卓著的国之脊梁，他们以科技创新作为报国的方式，搏那一份民生富足安稳；他们以“板凳甘坐十年冷”的执着，换那一刻举国沸腾。

还有众多寂寂无名的科技工作者，他们在平凡中坚守，在坚守中奉献——工程中的挥汗如雨，实验室的通宵达旦，田野里的风餐露宿……他们是635.4万中的一个数字，也是所有关于科技创新的故事里不可跳跃的桥段、不可或缺的成员。

我们致敬脊梁，我们也尊重平凡，因为每一次滚石上山都有不凡的意义，每一点积累都在汇成一个静水流深的中国。

信心与创新，从来不是被动的，那是对时代最深入的洞察，是对世情最真诚的倾听，是对自身最积极的超越。

五千年文明史、百年奋斗史早已昭示，即将迎来75年华诞的新中国亦将见证，接近全球五分之一的人坚定信心、勠力创新，将谱写多少荡气回肠的故事，将激发多么无坚不摧的力量。这信心与创新，足以让我们在艰险处百折不挠，在危机时勇毅前行，让我们深爱的脚下的土地，生生不息，弦歌不绝。

新的一年即将到来，亲爱的读者，《科技日报》将以全新的面貌出现在您面前——我们将深入更多创新链与产业链融合的场景，解析更多新质生产力成长的关键，关注更多教育、科技与人才的互动……我们将与您一起，为创新者歌，为攀登者呼，用文字、用镜头去记录、去发现那些永无止息的热爱，那些孜孜不倦的求索，那些跌宕起伏的过程，那些气壮山河的突破。为您，为这个国家增添更多相信的理由，增添更多前行的力量！

(责编：杨曦、陈键)

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