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核心技术创新赋能“风电平价时代”

陈 瑜
2023年12月29日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：核心技术创新赋能“风电平价时代”

国家能源局公布的最新数据显示，2023年，风光总装机量突破10亿千瓦，在电力新增装机中的主体地位更加巩固。

风电齿轮箱是风力发电机组中技术含量最高的大部件之一，主要用于将风轮在风力作用下产生的动力传递给发电机，并使其得到相应转速。

自2013年至今，在风电齿轮箱全球细分市场，南京高速齿轮制造有限公司（以下简称“南高齿”）占有率已连续11年排名第一，可批量供应1.5兆瓦至18兆瓦全系列风电齿轮箱，产品销往全球30多个国家和地区。目前，南高齿风电主齿轮箱占国内市场份额近6成、全球市场份额超3成。全球每新增3台风电主齿轮箱中，就有1台来自南高齿。

“如今风电产品需求量大，对齿轮箱维修技术和成本要求很高。”南京高速齿轮制造有限公司关务部经理张迅告诉记者，每次维修产品进口申报需要缴纳保证金，待维修完毕复运出口后再退保证金。维修周期一般要三五个月，这样的话，资金占用压力比较大。

南京海关所属新生圩海关副关长周明说，依托“企业问题清零”机制，海关在详细了解企业存在的问题需求后，迅速成立工作专班，为企业量身定制解决方案，运用海关税款担保新模式。企业仅需向海关提供一份税款担保保函或保单，就可以在企业列明的多个申报地海关通用。保函、保单的担保额度会在核销担保后自动恢复，在有效期内可以循环使用，部分担保机构还可以全程线上办理税款担保业务，免于来往奔波。

“从今年3月开始，采用这个新模式后，公司减少了周转环节。截至目前，已节省占用资金成本近1000万元，对企业扩展产能、投入研发新产品帮助很大。根据客户的需求预测来看，公司出口额预计全年比2022年增长15%左右。”张迅说。

南高齿研发总监孙义忠说，以往，风电齿轮箱都是以小兆瓦为主。随着风电齿轮箱产品的大型化发展，现在南高齿13.6兆瓦的风电齿轮箱甚至已达百吨重。这样的“庞然大物”在百米以上的高空持续运转，安全运行周期要达到20年以上，需要设计、研发、生产各个环节攻克关键技术。

近年来，一方面，原材料价格不断上涨；另一方面，客户不断提出降价要求。作为风机产业链上的一环，齿轮箱占风机成本的15%左右，创新成为南高齿在“风电平价时代”实现高质量发展最重要的举措。

南高齿采购经理赵寅举例说，原来风电装备里面的滑动轴承主要采用进口品牌，相当大的利润都被品牌方拿走了。从2015年开始，南高齿对此技术进行攻克并推广，大大降低了成本。

“聚焦新质生产力，需要为客户提供更优质的产品和服务，作为传统制造业，我们也在不断打造新质生产力，提高产品竞争力，赢得市场和客户。”孙义忠说。

(责编：杨曦、陈键)
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