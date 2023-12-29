崔爽

原标题：提升老年人在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感

科技日报北京12月28日电 （记者崔爽）记者28日从工业和信息化部获悉，为更好满足老年人日益增长的数字生活和信息服务需求，助力构建信息通畅、体验舒适的无障碍环境，工业和信息化部印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，到2025年底，数字技术适老化标准规范体系更加健全，数字技术适老化改造规模有效扩大、层级不断深入，数字产品服务供给质量与用户体验显著提升，跨行业深度融合的产业生态更加成熟，多方协同、供需均衡、保障到位、服务可及的数字技术适老化高质量发展格局基本形成，老年人在信息化发展中的获得感、幸福感和安全感稳步提升。

基于以上目标，《方案》提出加强数字技术适老化领域标准化建设、提升数字技术适老化产品服务供给质量、优化数字技术适老化服务用户体验、促进数字技术适老化产业高质量发展等重点任务。

在完善标准规范方面，《方案》提出要推动《移动互联网应用程序适老化技术规范》《Web信息无障碍通用设计规范》等在内的20项以上急需标准出台，重点修订《互联网应用适老化通用设计规范》，着力加快智能家电等日常生活高频使用产品的适老化标准制修订。

在丰富硬件产品供给方面，《方案》指导支持企业研制推出100款以上具备适老化特征的智能产品，覆盖手机、电视、音箱、手环等多个类别。支持企业研发被动式、集成化的健康管理类智能产品及养老监护类智能产品。

在保障老年人使用数字技术产品与服务的安全性方面，《方案》提出加强技术监测和监督检查，及时通报并处置违法违规获取老年人信息等行为；深化防范治理电信网络诈骗工作，提升对涉诈号码、互联网资源等快速处置能力，助力提升老年人防骗意识和识诈能力。

《方案》明确，各基础电信企业应保留线下营业厅服务渠道，设助老服务专岗、提供必要辅助器具，优化现场引导、人工办理等服务。

工业和信息化部还将指导企业加快适老化关键技术科研攻关，着力解决老年人容易误触等问题。简化语音助手、长辈模式等功能的开启方式，进一步降低老年人便捷上网门槛。

(责编：杨曦、陈键)

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