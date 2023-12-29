本报记者 张 敏 李乔宇 何文英

原标题：资本赋能科技 新质生产力加速释放

2023年，资本市场科技赛道“群星璀璨”，算力、AI大模型、数据要素、机器人等前沿科技领域频频取得重大突破，并在资本市场轮番掀起热潮。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端表示：“这些科技热点其实就是新质生产力的雏形，其发展离不开资本层面的助力和投入，未来新质生产力在资本助力下的孵化和成熟也将为我国科技自主创新更上一层楼做出贡献。”

聚沙成塔

多个科技赛道迎高光时刻

“算力、AI大模型、机器人等技术需要行业同心协力，通过长期的资源投入来支撑技术的持续迭代。”陈端表示，2023年资本市场多个科技赛道接连迎来高光时刻，正呈现出聚沙成塔，积水成渊的良性发展趋势。

拓维信息是国产软硬一体产品及服务提供商，公司通过前瞻性布局深度参与国家级算力底座建设，董秘邢霓虹介绍：“公司在三年前就布局了贵州、甘肃、重庆等区域，提前卡位‘东数西算’国家级算力枢纽节点，同时公司的兆瀚智能计算硬件产品参与了三大运营商的全国一体化算力网络建设，今年在山东、江西、重庆等区域也进行了新的战略落点。未来公司会持续全方位参与到‘东数西算’的建设中，将算力进一步转化为生产力。”

昆仑万维基于从0到1打造千万级别DAU产品的丰富经验，在国产大模型产业发展中发挥了关键性的引领作用。公司自研“天工”大模型在逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力等多个方面均取得了显著突破，同时公司还开发了目前最大的开源中文数据集之一。

昆仑万维相关负责人表示：“未来公司仍将加大在大模型研发方面的投入，不断提升模型的性能和效果，推动国产大模型产业的发展，并继续推进大模型的开放性，持续建立大模型的开放平台和生态系统，促进大模型产业的健康发展，也会推进大模型在各行业的应用，为各行业提供智能化、高效化的解决方案，推动各行业的数字化转型。”

中国联通作为数字信息基础设施运营服务国家队，在数据要素领域积累了丰富的实践经验。公司相关负责人举例称，商圈、饭店、玩具店等开办地址的选取，部分用到了联通群体数据标签，分析客流情况，选择开店合适地点，都是背后的数据提供决策支持。

上述负责人认为，数据要素市场为经济发展尤其是实体经济发展提供新动能，在制造业的市场拓展、生产结构优化、技术研发等领域将产生巨大影响。基于过往的实践经验，未来公司将从场景化和市场化两方面安全高效地引导数据要素的价值释放。

九号公司持续聚焦于创新短交通和机器人领域，并在机器人的商业化场景应用探索上孜孜以求。据了解，九号公司的赛格威智能割草机器人仅用一年多时间便实现了欧洲市场落地。

公司今年还发布了和英伟达联合开发的自主机器人平台——Nova Cater AMR，在仓库AMR建图、仓库运输、科研仿真等方面进行场景赋能。九号公司相关负责人表示：“未来，我们一方面将通过技术创新，持续拉高所在领域的技术天花板，另一方面，我们也希望带领国产机器人走向海外。”

资本助力

科技创新引来活水

今年的中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

在安永TMT行业审计服务合伙人李康看来，新质生产力代表一种生产力的跃迁，是科技创新在其中发挥主导作用的生产力，区别于依靠大量资源投入、高度消耗资源能源的生产力发展方式。新质生产力涉及领域新，技术含量高，依靠创新驱动是关键，与新兴产业、未来产业相互关联。

李康表示，资本市场目前已成为支持新质生产力发展的主阵地，在资本市场助力下，创新资本加速汇聚，为相关企业引入长期资金，加速新质生产力的释放。

来自安永的数据显示，工业、TMT以及材料行业是2023年A股IPO的主要行业，占据了IPO数量和筹资额的前三。

李康认为，IPO政策或仍将继续向国家战略性行业倾斜，行业集聚效应有望进一步增强。

再融资市场也为新质生产力的培育和成熟提供了新的土壤。海天瑞声、因赛集团等AI概念股接连发布定增预案，募集资金用于AI大模型等训练应用，前沿技术领域的科技创新从资本市场上获得了关键性的资金支持。

聚力共生

打造高速发展底座

技术创新是保持竞争优势的源泉，是推动企业高质量发展的重要途径。但不容忽视的是，创新需要大量的研发投入，增加企业成本，短期内企业的财务业绩可能受到一定影响；研发和创新的投入和产出也存在着一定的不确定性，给企业发展带来潜在风险。

在采访过程中，多位专家和企业人士表示，如何将先进科技与场景化应用结合、平衡投入与回报是新质生产力发展过程中需要着重关注的问题。

以大模型领域为例，中国从2020年进入大模型快速发展期，国内市场呈现出了百花齐放的发展趋势，但存在“多而不强”的情况。这引发了市场对大模型资源和数量供过于求的担忧。

对此，昆仑万维相关负责人坦言：“市场对于大模型在数量上供过于求的担忧不无道理，一些大模型确实存在缺陷，但大模型的发展是一个长期的过程，需要持续的优化和改进，预计未来仍将有优秀的国产大模型涌现出来，人工智能产业一定能在C端市场掀起颠覆式的创新。长期来看，预计人工智能将陆续在不同产业实现落地，实现全面的业务转型和发展。”

金山办公相关负责人则认为，国产大模型固然需在理解用户需求方面进一步完善，但在很多功能上其实已经实现了与OpenAI比肩的水平。WPS AI落地公测正是国产大模型为应用场景打好了“基础”的实践证明。“未来我们还会逐步改进WPS AI的产品设计和流程，同时围绕内容创作、智慧助理和知识洞察三方面开辟新的产品体验，将AI技术开放赋能给企业客户。”

“前沿科技领域的技术壁垒非常高，需要持续的技术迭代和驱动，背后必然离不开资本的持续投入和支持。”陈端建议，资本市场要避免对前沿科技领域潮汐式的追逐和热捧，有效防范资金的快速抽离，以形成对技术创新坚实有力的长期资金后盾。

财信证券分析师何晨认为：“高科技领域的发展，天然存在高投入、高回报和高不确定性。除了海量资本投入外，具备创新能力的高科技人才、适应高科技创新组织体系的高科技企业、良好的市场环境、充足且合法合规的数据支持、与新技术相互适应的法律体系，这些都是共同构建起新质生产力高速发展底座的必要元素。”

在李康看来，资本市场提供的资源配置功能为这些必要元素的集合提供了最佳支持。“除了提供必要元素外，资本市场独特的风险共担、利益共享机制也为产业发展带来积极效应，其与科技创新企业的‘迭代快、风险高、轻资产’等特征高度契合，能够有效促进创新资本形成，赋能科技成果转化，全面激活内生市场动力。”

(责编：杨曦、陈键)

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