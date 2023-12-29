人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）中国工程院战略咨询中心等单位28日发布的《2023中国制造强国发展指数报告》（以下简称《报告》）显示，2022年，我国制造业加大宏观调控力度，经受住了超预期因素影响的大冲击，制造强国发展指数稳定居于较高水平，制造强国建设稳中有进。2020至2022三年间，中国制造业展现出较强韧性，龙头企业发挥了定海神针的作用，电动汽车、锂电池、太阳能电池等外贸“新三样”成为中国经济高质量发展新动能。

国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心联合编著的《中国制造业重点领域技术创新绿皮书——技术路线图(2023)》（以下简称《技术路线图》）也于同日发布。《技术路线图》预计，到2025年，信息通信设备、先进轨道交通装备、发电装备、输配电装备、光伏发电装备、新能源汽车、纺织、家用电器8个优先发展方向将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者；到2030年，航天装备、飞机、高档数控机床与基础制造装备、机器人、工程机械、生物医药等大部分优先发展方向将整体步入世界先进行列；基础软件及工业软件、高性能医疗器械、农业装备、食品、仪器仪表等优先发展方向与世界强国相比，仍有一定差距。

《技术路线图》重点对新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、先进轨道交通装备、节能和新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、食品、纺织、建筑材料、家用电器、仪器仪表、工程机械、环保、低碳及资源综合利用技术与装备16个重点领域、29个优先发展方向的主要进展及未来几年的重点发展方向进行分析和预测。

面向未来，制造业稳增长仍存在诸多不确定因素。《报告》指出，在创新效能、产业基础、装备制造等方面，我国与发达国家仍存在较大差距，应坚持稳中求进、以进促稳，坚定不移建设制造强国，走好中国特色的新型工业化道路。

如何加快推动我国迈入制造强国行列？《报告》给出了四条建议。

一是要坚持制造立国，发挥新型举国体制下的超大规模市场和强大生产能力优势，保持制造业比重基本稳定，围绕制造业薄弱环节、短板领域持续发力。

二是要加大创新投入，切实把产业科技创新摆在制造业发展全局的核心位置，从国家战略高度加强制造业研发特别是基础研究投入，进一步激发民营企业创新活力并充分发挥国有企业在创新中的重要作用。

三是要夯实产业基础，加速推进产业基础再造工程，通过强化应用牵引加快核心产品研发生产与推广应用，大力培育一批专精特新企业和单项冠军企业，不断筑牢产业链供应链安全根基。

四是要聚焦装备制造，深入实施重大技术装备攻关工程，持续巩固长板装备引领地位，前瞻布局未来装备，打造世界一流品牌、一流企业和具有国际竞争力的产业集群，加快构建现代化产业体系，为建设制造强国奠定更加坚实的基础和条件。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经