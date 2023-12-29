人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）12月29日，国家航天局在京举办陆地探测一号01组卫星投入使用仪式。卫星投入使用后，将紧密围绕地质、国土、减灾、测绘、地震、林草等行业开展服务，可提供地质行业高分辨率业务化形变监测服务，面向国土行业地表分类和地物识别进行业务化拓展，面向测绘进行数字正射影像业务化拓展，服务于国家重大灾害应急响应、国家重大地震灾害、林草森林资源监测等，逐步拓展国外数据应用推广，服务“一带一路”倡议。

陆地探测一号01组卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的科研卫星，由A、B两颗卫星组成。2023年两颗卫星完成在轨测试，卫星状态良好，性能满足卫星工程研制总要求及应用系统需求，具备投入使用条件。卫星以双星绕飞模式拍摄了全国多云多雨区以及部分国际多云多雨区，以双星跟飞模式拍摄了国内典型形变区，制作了各类图件372幅，生成了全国正射影像、部分多云多雨区的数字表面模型、典型形变区的形变场产品以及各类应急和林草监测产品，包括舟曲泥石流、陕西安康地区滑坡、北京等地土地利用分类、云南等地数字表面模型、四川泸定地震、内蒙古矿难、海南省森林/非森林分布等。

国家航天局负责该卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，国家航天局对地观测与数据中心承担工程大总体工作，自然资源部为牵头主用户单位，与应急管理部、国家林业和草原局等用户部门负责应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行，中国航天科技集团八院负责卫星系统和运载系统抓总研制。

(责编：赵竹青、吕骞)

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