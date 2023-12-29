人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路元旦小长假运输今日正式启动，自2023年12月29日至2024年1月2日，为期5天，全国铁路预计发送旅客6300万人次，12月30日为客流最高峰，预计发送旅客1500万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，元旦小长假，旅客出行和重点物资保供需求旺盛，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于做好2024年元旦春节期间有关工作的部署要求，精心组织元旦小长假运输，科学安排旅客运输和货运保供，积极提升服务品质，努力满足旅客假日出行需求，保障国计民生重点物资运输，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。

一是加大客运能力供给。充分用好近期新开通高铁线路、车站能力，统筹高铁和普速运力资源，全国铁路实行高峰线运行图，日均安排开行旅客列车10680列。根据12306客票预售和候补购票数据，在部分热门区域、线路和时段，采取加开临时旅客列车、动车组重联运行、普速客车加挂车辆等措施，及时增加运力投放，在主要铁路枢纽加强运力储备，最大限度满足旅客假日出行需求。

二是提升旅客出行体验。加大供热、供水、餐饮等基本服务保障力度，根据客流情况动态增加进出站安检、验票通道，在站台、候车室等关键处所增加引导力量。用好铁路12306网络订餐、在线选铺、中转换乘、信息服务等功能，做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提升线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。加强与公交、地铁、出租车等交通方式接驳，让旅客出行更加便捷高效。

三是保障重点物资运输。发挥全国铁路集中统一调度指挥的优势，全力保障煤炭、粮食、节日物品等国计民生重点物资运输。针对局部地区出现低温寒潮天气，深入贯彻落实国务院今冬明春保暖保供电视电话会议精神，加大发电、供暖用煤保供运输力度，在确保全国铁路直供电厂存煤可耗天数稳定在20天以上的基础上，统筹做好中小发电、供暖企业保供工作，为人民群众安全温暖过冬提供有力支撑。开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链稳定畅通。

四是确保铁路安全畅通。积极防范应对低温雨雪冰冻灾害，加强值班值守，及时发布预警信息，超前采取预防性措施，主动规避风险。对铁路接触网、道岔、动车组等行车关键设备设施加强巡查维护，确保铁路大动脉安全畅通。在主要铁路干线和枢纽储备内燃机车和救援人员，确保应急有备。

铁路部门提示广大旅客朋友，元旦小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间铁路客流增加，请旅客朋友合理安排行程，按规定携带随身物品，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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