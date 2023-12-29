人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路元旦小长假运输今日启动 预计发送旅客6300万人次

2023年12月29日10:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路元旦小长假运输今日正式启动，自2023年12月29日至2024年1月2日，为期5天，全国铁路预计发送旅客6300万人次，12月30日为客流最高峰，预计发送旅客1500万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，元旦小长假，旅客出行和重点物资保供需求旺盛，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于做好2024年元旦春节期间有关工作的部署要求，精心组织元旦小长假运输，科学安排旅客运输和货运保供，积极提升服务品质，努力满足旅客假日出行需求，保障国计民生重点物资运输，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。

一是加大客运能力供给。充分用好近期新开通高铁线路、车站能力，统筹高铁和普速运力资源，全国铁路实行高峰线运行图，日均安排开行旅客列车10680列。根据12306客票预售和候补购票数据，在部分热门区域、线路和时段，采取加开临时旅客列车、动车组重联运行、普速客车加挂车辆等措施，及时增加运力投放，在主要铁路枢纽加强运力储备，最大限度满足旅客假日出行需求。

二是提升旅客出行体验。加大供热、供水、餐饮等基本服务保障力度，根据客流情况动态增加进出站安检、验票通道，在站台、候车室等关键处所增加引导力量。用好铁路12306网络订餐、在线选铺、中转换乘、信息服务等功能，做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提升线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。加强与公交、地铁、出租车等交通方式接驳，让旅客出行更加便捷高效。

三是保障重点物资运输。发挥全国铁路集中统一调度指挥的优势，全力保障煤炭、粮食、节日物品等国计民生重点物资运输。针对局部地区出现低温寒潮天气，深入贯彻落实国务院今冬明春保暖保供电视电话会议精神，加大发电、供暖用煤保供运输力度，在确保全国铁路直供电厂存煤可耗天数稳定在20天以上的基础上，统筹做好中小发电、供暖企业保供工作，为人民群众安全温暖过冬提供有力支撑。开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链稳定畅通。

四是确保铁路安全畅通。积极防范应对低温雨雪冰冻灾害，加强值班值守，及时发布预警信息，超前采取预防性措施，主动规避风险。对铁路接触网、道岔、动车组等行车关键设备设施加强巡查维护，确保铁路大动脉安全畅通。在主要铁路干线和枢纽储备内燃机车和救援人员，确保应急有备。

铁路部门提示广大旅客朋友，元旦小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间铁路客流增加，请旅客朋友合理安排行程，按规定携带随身物品，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路元旦小长假运输今日启动 预计发送旅客6300万人次
　　人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路元旦小长假运输今日正式启动，自2023年12月29日至2024年1月2日，为期5天，全国铁路预计发送旅客6300万人次，12月30日为客流最高峰，预计发送旅客1500万人次。 国铁集团运输部负责人介绍，元旦小长假，旅客出行和重点物资保供需求旺盛，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于做好2024年元旦春节期间有关工作的部署要求，精心组织元旦小长假运输，科学安排旅客运输和货运保供，积极提升服务品质，努力满足旅客假日出行需求，保障国计民生重点物资运输，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。…
数读中国 | 10组数据看高质量发展迈出坚实步伐
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部