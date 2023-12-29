民企助推云南高质量发展大会在昆明举行
2023年12月29日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 12月28日，由云南省委、省政府和全国工商联共同主办的“共享兴滇新机遇 共创未来新发展”民企助推云南高质量发展大会在昆明举行。
全国政协副主席、全国工商联主席高云龙表示，广大民营企业积极投身云南经济社会发展，在稳定增长、增加就业、贡献税收和脱贫攻坚、乡村振兴、公益慈善等方面作出了重要贡献。相信随着云南“3815”战略发展目标的深入推进，云南的经济活力和发展动能必将进一步激活，云南的比较优势和发展潜能必将进一步迸发。
高云龙希望广大民营企业和民营企业家，抓住国家支持云南建设面向南亚东南亚辐射中心的有利条件，把自身发展与助推云南高质量跨越式发展结合起来，在助力云南构建新发展格局等方面持续展现新作为，在推动云南打造面向西南开放高地等方面继续谱写新篇章，在促进云南高质量发展等方面不断彰显新担当。各级工商联和商会组织要引导民营企业积极融入区域协调发展、西部大开发等国家发展战略和区域重大战略，组织更多企业走进云南、投资云南，到云南创业创新，为云南高质量发展作出新的更大贡献。
据了解，本次民企助推云南高质量发展大会现场签订合作项目31个，投资金额超700亿元。合作项目涵盖高原特色农业、绿色能源、新材料、生物医药、数字经济、文旅、现代物流等领域。民企入滇招商自10月开展以来，招商引资签约项目投资金额已超1200亿元。
会议期间，举行了系列展示推介云南的招商活动，与会企业家、专家学者围绕云南高原特色现代农业、文旅康养产业、中国（云南）自由贸易试验区、乡村振兴、民营企业内控监督机制建设等主题开展专题活动。会后，部分民营企业家赴有关州（市）考察、洽谈。
(责编：李楠桦、吕骞)
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