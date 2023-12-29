人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）工控系统在制造业网络化、数字化、智能化转型中发挥着至关重要的作用。中国工业互联网研究院27日举办“国产高端工控系统研讨会”，邀请中国工程院院士等多位专家共同探讨国产高端工控系统发展，为工控安全体系建设建言献策。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛表示，开展国产高端工控系统技术攻关、产品研发、行业应用，将有力推动我国工业自动化特别是工业控制核心技术和产品发展，推动工业现场数字化网络化智能化水平提升，助力装备制造业高质量发展。

鲁春丛建议，为促进国产高端工控系统产业发展，可从底层关键技术适配、新型PLC（可编程逻辑控制器）产品研发、与人工智能融合创新三方面开展工作。未来中国工业互联网研究院将积极推动新型高端工控系统产业生态建设，实现工控领域高端化破局。

中国工程院院士高金吉在主旨报告中介绍了对工控系统及自愈调控系统定义及发展历程，以及基于人工自愈的故障自愈调控和非正常工况自愈调控系统研发情况。他表示，该系统有助于智慧健康工厂创建，赋能智能安健流程制造。

中国工程院院士唐立新介绍了工业数据解析与优化基础理论、关键技术及工业循环系统。他提出，建立工业智能与系统优化国家级前沿科学中心，将信息科学群与工程科学群深度交叉，助力国家工业数字化转型升级发展。

中国工业互联网研究院标准所副所长朱浩介绍了新型工业控制系统联合实验室系列研究成果。该实验室目前已对4家典型工控企业的6款不同类型PLC开展性能测试，初步验证了PLC同步控制能力。实验室基于测试结果研制了可编程逻辑控制器、开放式工业自动化软件等三项标准。未来实验室将与业界共同构建新型工控系统架构、制定新型PLC测试标准、开展新型PLC产品认证，构筑工业企业新型工业自动化基础设施，助力制造业高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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