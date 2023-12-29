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报告预计：2024年我国钢材需求量8.75亿吨 同比降幅明显收窄

2023年12月29日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者杜燕飞）冶金工业规划研究院日前发布的《2024年我国钢材需求预测成果报告》（以下简称《报告》显示，预计2024年我国钢材需求量为8.75亿吨，同比降幅明显收窄。其中，机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等多个行业钢材需求预计呈增长态势。

据冶金工业规划研究院副院长肖邦国介绍，此次需求预测采用钢材消费系数法和下游行业消费法，分别对2023年和2024年我国钢材需求量进行综合预测。考虑到不同方法的特点及各自的局限性，对这两种方法所得的结果进行加权计算。预计2023年我国钢材消费量为8.9亿吨，同比下降3.3%；预测2024年我国钢材需求量为8.75亿吨，同比下降1.7%，降幅明显收窄。

《报告》认为，2024年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大国内需求，为钢材需求总体稳定提供有效支撑。预计2024年机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等行业钢材需求呈增长态势，建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求下降，综合预测2024年我国钢材需求量小幅下降。但在未来政策支持下，预计2024年中国钢材需求量降速将趋缓。

以汽车行业为例，《报告》指出，据中国汽车工业协会预测，2024年全国汽车产量将达到3100万辆左右，同比增长3.3%；新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%；出口量将增至550万辆左右，同比增长14.6%。根据分车型产量预测和新能源汽车占比变化，同时考虑维修、半挂车制造等需求，预测2024年汽车行业钢材需求量5840万吨，同比增长3.9%。

(责编：杨曦、吕骞)
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