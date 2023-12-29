设计时速350公里 潍坊至宿迁高速铁路开工建设
2023年12月29日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，12月29日，潍坊至宿迁高速铁路（以下简称潍宿高铁）开工建设。项目建成后，将进一步完善山东、江苏北部区域路网布局。
潍宿高铁正线全长约399公里，设计时速350公里，线路自山东省潍坊市的潍坊北站引出，经山东省日照市、临沂市，江苏省徐州市，终至江苏省宿迁市的洋河北站。潍宿高铁全线共设潍坊北等12 座车站，建设工期4.5年。
潍宿高铁是京沪高铁辅助通道的重要组成部分，与在建的天津至潍坊高铁，已开通运营的济南至青岛高铁、徐州至盐城高铁、日照至兰考高铁相连接，区域路网地位十分重要。潍宿高铁建成后，将极大便利沂蒙山、苏北革命老区人民群众出行，对助力区域经济社会发展、黄河流域生态保护和高质量发展，具有十分重要的意义。
(责编：王连香、吕骞)
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