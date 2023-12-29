国家气候中心：12月全国平均气温-2.8℃ 接近常年同期
2023年12月29日12:18 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）今日，中国气象局召开2024年1月新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙介绍，12月，全国平均气温-2.8℃，接近常年同期。中东部大部气温均较常年同期偏低，西部大部地区气温接近常年同期或偏高。
贾小龙介绍，12月，全国平均降水量11.4毫米，较常年同期偏多3.8%。中东部地区大致呈北多南少态势，河北、山西和内蒙古降水量为历史同期最多。12月我国主要天气气候事件如下：
一是12月最强寒潮影响我国大部地区。12月以来，共有3次冷空气过程影响我国，其中14日至17日为全国型寒潮天气过程，综合强度为历史12月最强。
二是华北、黄淮等地降雪日数偏多、积雪偏深。华北、黄淮、东北中部及内蒙古东部等地降雪日数达3至5天，部分地区超过5天，较常年同期偏多2至5天。华北大部、黄淮北部等地积雪较常年同期偏深2至10厘米，部分地区超10厘米。山东文登22日积雪深度达74厘米，超过本站历史最大值，打破山东省气象观测站历史记录。
三是沙尘天气影响我国北方地区。12月5日至9日，北方地区出现扬沙或浮尘天气。
12月，全国共发布预警信息2.87万条，同比增加53.1%，环比增加33.1%。暴雪、低温、道路结冰、寒潮、霜冻等预警信息同比分别增加495%、413%、156%、139%、56.0%，上述五类预警信息均为历年同期发布量最高值。
(责编：王连香、吕骞)
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