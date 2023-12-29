人民网北京12月29日电 （记者夏晓伦）“我们正全力推动罗非鱼产业规模化、产业化、现代化发展，目前已形成罗非鱼养殖、切片加工、生物制品深加工的‘一条鱼’完整产业链，这些都彰显了化州罗非鱼产业发展基础好、市场潜力大等优势。”广东省化州市副市长王晓玲在2023广东化州罗非鱼暨优质农产品北京推介会上表示。

今年以来，多地密集推出各项举措，全力促进消费，对提振消费信心、拉动产业发展、稳住消费回升向好态势起了重要支撑作用。

在广东化州，渔业文化源远流长，淡水鱼类丰富，其中罗非鱼养殖业尤为突出，素有“罗非鱼之乡”的美誉。

北京市商业联合会会长傅跃红在推介会上表示，北京是超大型消费城市，消费规模位居全国前列，在对国际知名品牌引进的基础上，对全国的优质特色产品有着巨大需求。化州罗非鱼产品资源保护、开发基础较好，养殖文化底蕴深厚，产业发展的市场前景和潜力巨大。

“我们期待化州能开发出更多适合北京消费者的产品，用心开拓北京市场，北京的商业企业也能更多地了解化州的产品，多方可以建立长期的沟通协作关系。”傅跃红说。

记者还了解到，在推介会现场，化州市政府与罗非鱼代表企业及北京零售商超代表等进行签约。各方将通过资源共享、优势互补，共同推动产业升级，提升化州农产品的知名度和市场竞争力，也将丰富消费者对优质农产品的选择。

除优质的农产品外，今年的新能源汽车市场也持续升温。

在山东省潍坊市奎文区，随着消费者对新能源车的认可度持续提升，在市场需求与政策支持双重利好的驱动之下，拥有“省级重点汽车服务业园区——十里汽车长廊”的奎文区新能源汽车市场迎来高速发展时期，截止目前新能源汽车销售总量较去年同比增长39.5%。

新能源汽车下乡，成为刺激消费，推动销量稳健增长提升，拉动经济增长的又一举措。日前，为汽车消费充‘电’、为乡村振兴添‘绿’—2023新能源汽车下乡活动（潍坊站）启动。据了解，这次活动真正让汽车销售服务企业深入市场一线，拓宽销售渠道、扩大品牌市场影响力，同时也为老百姓带来实实在在的福利。

“依托下设的汽车服务中心，我们加大对园区企业土地、展厅资源的统筹协调利用，积极开展招引工作，尤其是新能源车品牌引进，最终实现新能源汽车品牌集聚化、园区化、规模化发展。”奎文区相关负责人表示。

此外，文化和旅游消费提振也已进入“重要窗口期”。

旅游业是链条长、带动效应明显的产业，在扩内需促消费，助力乡村振兴等方面具备重要作用。据记者不完全统计，今年1月至11月，海南、广东、湖北、浙江等20多个省份/直辖市与携程集团合作发放文旅消费券，总计合作金额近4亿元。数据显示，截至目前，已核销金额带动目的地文旅产品直接交易额超12亿元。

“几年来，我们帮助各地修复文旅供应链，打造目的地品牌，带动游客前往。与此同时，充分发挥连接精准用户的价值，与各地文旅部门合作。未来还将推出入境游电商扶持计划、入境游领域人才培养以及10大入境游线路产品发布等举措，促进入境游消费增长。”携程相关负责人表示。

来自T3出行发布的《2023年度出行消费报告》（以下简称《报告》）数据也印证了，受益于扩内需促消费政策利好，消费市场保持回暖向好态势，今年打车出行呈现出“淡季不淡、旺季更旺”的势头。

《报告》显示，平台2023年累计订单量同比增长160%。从月度订单量分布来看，除了夏冬传统旺季以外，5月、10月、11月订单量大幅超过2022同期水平。其中，整个暑期，T3出行用户整体打车需求同比增长近120%，峰值需求同比增速超220%，国庆长假同比增幅则为90.7%。

《报告》还指出，前往网红城市旅行，在2023年格外火爆。在出行用户异地出行订单里，以机场、火车站等交通枢纽为出发地和目的地的订单量同比增速最快的十大城市分别为南京、成都、长沙、重庆、杭州、青岛、淄博、兰州、沈阳、天津。

这背后，一波未平一波又起的文旅消费热潮是极强的驱动力之一。“2023年，通过出行大数据，我们可以看到人们出行意愿的增加、出行目的的多元化。围绕着暑期出行、夜经济、国庆长假等出行高峰期，明年年将持续投入促消费出行基金，营造良好的消费氛围。”T3出行数据科学分析专家袁舒流表示。

专家表示，随着各地推出多项举措提振消费信心，各方不断提高服务供给水平，老百姓的消费意愿也将不断增强，持续而旺盛的消费需求也将助推产业升级，成为经济社会发展有效的稳定器和助推剂。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经