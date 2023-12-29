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构建三大活动板块 满足市民游客多元需求

北京：400余项促消费活动为新年添实惠

2023年12月29日14:46 | 来源：北京青年报
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原标题：400余项促消费活动为新年添实惠

　　新年将至，为满足市民和来京游客的多元消费需求，过一个欢乐祥和、实惠有趣的节日，北京市商务局联动文旅、体育、园林、农业农村等部门和各区政府，在确保安全的前提下，构建“冬日惠购庆新年”“元旦打卡趣体验”“快乐冰雪享生活”三大活动板块，广泛融合商旅、文体、农林多元场景，持续推出“家庭园艺嘉年华”“快乐冰雪季”“京华乡韵冬季乡村节”“年货节”“火锅节”等，引导全市各类市场主体举办400余项促消费活动。

　　跨年大促提升商圈活跃氛围

　　北京青年报记者了解到，新年期间，本市各区商务部门联动辖区重点商业企业，用年末庆典大促的方式为消费者带来实惠体验，通过满减、满返、抽奖、折扣等方式，为消费者送上新年消费福利。

　　例如，东城区将组织崇外、王府井、前门、东直门等商圈，开展“崇文喜市·国潮年货节”“悦享礼遇”等迎新年活动。西城区开展“2023北京西单时尚年会”系列活动，线上依托“西城消费”公众号及抖音号开展“新年妆”特惠专场、尚新节等活动，并开展“汽车嘉年华”，统筹600余万资金发放汽车消费券，线下联合菜百、汉光百货、西单更新场、凯德MALL等重点企业举办新年活动。

　　朝阳区国贸、SKP、合生汇、蓝色港湾、大悦城、侨福芳草地、悠唐购物中心、龙湖天街等将持续开展国际灯光节、新年音乐会、城市上新季、新年促销季、欢乐季等系列活动。海淀区将组织商协会、商业综合体、品牌企业开展跨年消费节等活动。丰台区将联合区内品牌企业和资和信百货、花乡奥莱、银泰百货等商场，举办暖冬乐购节、丰韵年味节等活动。

　　门头沟区将开展檀谷跨年倒数音乐派对、长安天街四周年庆、中骏·世界城摩登跨年欢乐季等活动。房山区将推出“房山不夜城 元旦大聚惠 顾客不离场 商业不打烊”主题跨年促销活动，活动期间，区内重点商超、餐饮企业实行自然闭店。通州区万达广场、爱琴海购物公园、领展购物广场等将开展北京城市副中心跨年消费节暨通州万达9周年庆、跨年元旦快闪、跨年音乐会、喜剧脱口秀等活动。

　　此外，朝阳、房山、顺义、大兴等区联动多家品牌车企，开展年底促销、抢先购车等活动。昌平区拟发放第四期汽车消费券。经开区将在区内重点商场、超市发放消费券，将对在经开区购买新车（含新能源）的个人消费者进行补贴。

　　元旦潮流展览带来新奇体验

　　近期，各大购物中心推出不同主题的展览助推消费。例如，王府中環“慢慢来，Slow is Smooth— Mr Slowboy 原作展”、APM“乐活出彩·国际艺术家联展”、市百货大楼“璀璨卢浮 夜魅王府”艺术装置展、新世界百货崇文店哆啦A梦快闪主题展、北京坊“喜藩ARTLIVE IP 100潮流艺术展”、西单大悦城“魏一番仙龙大悦波普艺术全国首展”、凯德MALL·西直门“2024有龙则灵”艺术家展、国贸商城“LINE FRIENDS minini全国首展”、燕莎友谊商城首届国风大赏、颐堤港“AI未来奇想列岛”主题活动、朝阳大悦城“Hacipupu全国灯光首展”等近百项时尚潮流展将为消费者带来新奇特的消费体验。同时，故宫博物院与嘉德艺术中心将联合开展澄凝琼英——故宫博物院藏玻璃精品展。

　　同时，“第四届北京火锅美食文化节”也在持续进行，包括“寻味北京，火锅节涮遍全城”优惠周、“2023寻味北京火锅节体验餐厅”推广、美团团购乐活火锅节、建行生活“暖冬相聚·火锅来袭”等系列活动，40多个火锅品牌500多家门店参与，美团、盒马等平台将同步推出主题活动。

　　此外，海淀区将开展“寻味海淀”“第六届俄罗斯美食节”等活动。丰台区将联动丽泽、科技园区、首都商务新区等商圈内奶茶、咖啡门店举办暖冬饮品节活动。昌平区开展“阳坊涮肉美食节”，发放餐饮消费券，同时开展“登长城，吃涮肉”快闪店活动。房山区餐饮企业洋森、江南宴、鸽子张、汇泽等餐饮品牌也将开启跨年狂欢，菜品优惠多多，诚意十足。

　　眼下，北京冰雪消费节、朝阳区冰雪运动消费季、丰台区欢乐冰雪季、第十七届平谷渔阳国际冰雪季、密云区第十届冰雪嘉年华、京东燃冬滑雪季等活动正在火热进行，这些活动联动全市十余个商圈、100余家品牌和冰雪场馆，开展冰雪体验活动和冰雪装备促销等系列促消费活动，激发冰雪消费活力。（记者 李佳）

(责编：曹淼、杨迪)
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