原标题：阿里发布AIGC白皮书 AI发展要“防火墙+天花板”双管齐下

12月27日，AI发展与治理创新研讨会在北京召开。会上，阿里巴巴集团与中国电子技术标准化研究院联合发布《AIGC治理与实践白皮书》。阿里巴巴科技伦理治理委员会负责人表示，阿里巴巴正在一边筑牢AI发展的防火墙，一边突破AI应用的天花板，与社会各界一道，用AI破解更多社会难题，推动AI惠及更多人。

专家：发展AI“宜疏不宜堵”，“用模型监督模型”

来自中国科学院、中国社科院大学、复旦大学、浙江大学、国家部委研究机构和国内AI企业的专家参加了研讨会。与会专家从技术趋势、科技伦理和协同治理等角度，共同探讨中国AI的发展之道。

浙江大学教授潘恩荣指出，生成式人工智能（以下简称“AIGC”）对人类经济社会发展带来巨大的观念冲击，“宜疏不宜堵”。一方面，必须克服各种恐惧和臆想，克制“堵”的冲动；另一方面，要在实践中小步快跑地迭代出各种“疏”的方式。

复旦大学教授张谧认为，科技行业应该负责任地发展AI，兼顾AI发展和风险管控。张谧说：“现在全球范围内有AI竞赛的氛围，注重安全反而可能造成技术落后，为了占领先机便不得不搁置安全。各方应该立足长远，携手营造有序竞争，把风险控制在防护能力的上界之内，保障AI发展处于安全区域。”

张谧对AI大模型未来的安全前景持乐观态度，她援引前沿观点指出，随着评测、治理技术的成熟，以及治理体系的完善，人类提供一整套安全规则，AI就能根据规则实现“用模型监督模型”；而更长远地看，AI大模型有可能自主对齐人类价值观、主动向善发展。“只要我们负责任地对待AI，就能构建‘爱人类’的AI。”张谧说。

阿里连续第二年发布AI白皮书，今年聚焦AIGC

会上，阿里巴巴集团与中国电子技术标准化研究院联合发布《AIGC治理与实践白皮书》（以下简称《AIGC白皮书》），这是国内首部系统分析大模型和AIGC主要风险，并从应用角度提出针对性治理建议和可操作性实践方案的专业论著。

据了解，阿里巴巴于2022年成立科技伦理治理委员会，并发布国内首部《AI治理与可持续发展实践白皮书》。2023年，AIGC技术取得重大突破，成为全球AI发展的主赛道，阿里巴巴聚焦最新趋势，发布了第二部《AIGC白皮书》。

最新《AIGC白皮书》介绍了全球AIGC技术与应用的最新进展，梳理了各界对这项新技术的疑虑和担忧，剖析了世界各国治理AIGC的不同模式。阿里巴巴科技伦理治理委员会委员、阿里巴巴安全部研究员薛晖表示：“关于AI，我们不知道的比知道的多，难以想象的比可以预测的多。AIGC带来前所未有的挑战，需要我们前瞻性地应对。AI的发展和治理，仅凭一家企业、一所高校、一个机构无法独立完成，必须‘多元协同、开放共治’。阿里巴巴正在一边筑牢防火墙，一边突破天花板，与社会各界一道，用AI破解更多社会难题，推动AI惠及更多人。”

“云+AI”的科技平台正在帮助各界破解难题

薛晖分享了阿里医疗AI团队和医学界合作，用“平扫CT+AI”方法进行胰腺癌早筛的创新实践。胰腺癌被称为“癌症之王”，患者的五年平均生存率不到10%，而且长期缺乏有效的筛查手段，容易漏诊误诊。80%的胰腺癌一旦发现就是晚期，发病凶猛，很难治愈。

基于阿里巴巴达摩院的医疗AI技术，浙大、复旦、上海交大等医学团队采用“平扫CT+AI”的方法，进行大规模胰腺癌早期筛查。在2万多人的样本中，就发现了31例临床漏诊病变，其中2例早期病患很快就完成手术并治愈。目前，这项技术已经在阿里云上开放API调用接口，方便医生使用。

据介绍，在食管癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌等高发癌症的筛查上，这项技术的应用原理是相通的，目前也都取得了进展。除了癌症，阿里巴巴医疗AI技术还被应用于新冠肺炎CT影像识别、阿尔茨海默症筛查等领域。

(责编：曹淼、杨迪)

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