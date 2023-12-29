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元旦假期预计全国航班量达4.9万班 超过2019年同期

2023年12月29日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）据中国民航局消息，2024年元旦假期（12月30日至1月1日）全国航班量预计将达4.9万班，较2023年同期增长约85.5%，较2019年同期增长约2.7%；日均全国航班量预计约1.63万班，其中1月1日（假期最后一天）为假期单日航班量最高，预计将达1.66万班。

订票系统数据显示，2023年12月30日至2024年1月1日，民航旅客量将达495万人次，较2023年元旦假期同期增长约112%，较2020年元旦假期同期增长约5.3%，较2019年元旦假期同期增长约10%。

从热门航线来看，假期公众出行预计以旅游为主，除京津冀、长三角、珠三角、成渝四大城市群之间的航线外，热点航线集中在北京—三亚、北京—海口、北京—昆明、上海—昆明等南方旅游航线和北京—哈尔滨、上海—哈尔滨等北方冰雪游航线。

据悉，2024年元旦假期，全国天气总体适航，2023年12月30日华北、东北地区或出现小雪，其余日期全国大部均为晴好天气。

(责编：王连香、吕骞)
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