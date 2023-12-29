原标题：着力促消费扩投资 发挥扩大内需国家队作用

中央经济工作会议指出，做好2024年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断巩固稳中向好的基础，强调要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。12月25日至26日召开的中央企业负责人会议要求，着力提高质量效益，发挥有效投资关键作用，推动经济持续回升向好，着力增强战略支撑托底能力，坚决落实国家重大战略部署，扎实做好民生服务和基础保障，更好服务经济社会发展大局。

一、充分认识国内需求的发展潜力，巩固消费稳中向好的趋势

2023年，在“促消费、扩内需”政策组合拳推动下，消费持续恢复向好，成为稳增长的主要动力。服务消费加快释放，引领消费市场加快复苏。

从贡献度看，消费对经济增长的基础性作用更加凸显。今年前三季度，内需对国内经济的贡献率达113%，其中最终消费支出对GDP的累计贡献率为83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点，有效对冲了外需收缩的压力。

从消费结构看，国内消费由大宗商品消费转向高频次、低单价的服务消费，增长势头强劲。1-11月，服务零售额同比增长19.5%，显著高于同期社会消费品零售总额7.2%的增速，其中旅游等线下消费场景助力消费作用突出。前三季度国内旅游人次36.74亿，同比增长75.5%；国内旅游收入3.69万亿元，同比增长114.4%。

从消费潜力看，国货“潮品”等越来越受到消费者喜爱，发展空间广阔。调查发现，2023年79.9%的消费者增加了国产品牌的消费，高于2020年的73.3%。传统依赖进口的消费品类，已经从国际品牌开始趋向国货。海关总署数据显示，今年1至11月化妆品进口金额同比下降14.8%。从2014年到2021年，我国化妆品进口额一直保持高速增长，但今年以来已经连续8个月下跌。与此同时，1-11月国内化妆品零售额保持增长，同比增长4.7%。

扩大内需是我国经济高质量发展的基本动力，也是满足人民对美好生活向往的现实需要。从发展进程来看，进入高收入阶段，消费需求持续扩张、结构升级与创新转型日益成为扩大内需和经济增长的主动力，扩大内需的重心逐步从投资需求转向消费需求特别是居民消费需求。我国消费需求巨大，预计到2025年消费率将达到60%左右，最终消费规模约90万亿元。十四五末期，居民消费占整体消费支出的比重将提高到50%。国资央企要用好“我国14亿多人口，4亿多中等收入群体”超大规模市场优势，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，提升供给体系对国内需求的适配性，推动供需良性互动，助力我国经济回升向好，开启新一轮增长周期。

二、助力需求侧管理，改善市场预期激发消费潜能

为着力扩大国内需求，使国内大循环建立在内需主动力的基础上，面对居民高品质、多元化、个性化的消费需求以及不断涌现的新消费行为习惯，国资央企要为居民“能消费”“敢消费”“愿消费”做出积极的努力。

一是提升价值创造能力，为“能消费”提振市场信心。经济增长预期是影响消费决策的重要因素之一。作为国民经济重要支柱的国资央企，其发展质量相当程度上影响国内经济的走势。2024年国资央企坚定履行经济责任，将进一步转变发展方式，优化产业布局，调整业务结构，加强精益化管理，着力提升质量效益，努力实现“一利”稳定增长，“五率”持续优化，推动经济回升向好。以投资有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收的高质量发展局面，坚定市场信心，激发消费意愿。

二是优化消费供给能力，为“愿消费”提供消费场景。近年来，无论是衣食住行等基础物质需求，还是文化旅游等精神需求，都有逐渐升级的需要。国资央企将围绕消费需求新趋势，依托人工智能、大数据、云计算等技术革命和产业变革，积极拓展消费新业态，加快培育数字消费、绿色消费、健康消费、时尚消费、定制消费等新型消费，增加健康、养老、文化、旅游、体育、教育、娱乐等领域的投资供给，提升消费体验丰富度和内容场景新颖度、以新的消费增长点，挖掘消费新动能，夯实内需基础。

三是促进共同富裕，为“敢消费”提供基础保障。消费是收入的函数，提升消费的关键因素之一是有效提升居民收入，国资央企涉及业务领域多、产业链条长、产业带动力强在扩大就业中发挥了重要作用。2024年国资央企将通过业务创新和产业升级创造丰富多样的高质量就业岗位，进一步扩大就业规模，加强人才培养，从收入端增强居民消费能力、提升居民消费意愿。同时，国资央企将积极助力乡村振兴战略，探索与农村集体经济的合作，通过发展乡村旅游、休闲农业等业态，盘活农村闲置资源，帮助农民创收，提升消费能力，切实履行社会责任，提升功能价值。

三、推动供给侧结构性改革，实现需求供给更高水平动态平衡

国资央企坚定履行新时代新征程的重大使命，深入实施国有企业改革深化提升行动，用好提高企业核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，在扩大内需中发挥“排头兵”“主力军”作用。

一是着力扩大有效投资，强化产业控制力。消费和投资相辅相成，有效投资是实施扩大内需战略的关键抓手，包括文娱旅游、国货潮品在内的消费领域，规模将进一步扩大，形成万亿级的消费和投资增长点。国资央企要以“补短板”、“促升级”为出发点，围绕国家所需，企业所长，充分发挥示范带动作用，聚焦服务国家战略、基础设施建设、产业链固链补链强链等重点领域，大力培育新产业新赛道，持续推动传统产业强基转型，以规模资源优势、组织协同带动上下游企业共同发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，以新供给创造新需求，促进消费提质升级。

二是坚持创新驱动，为消费者创造价值。国资央企将发挥创新主体作用，把握产业发展的关键环节，围绕经济社会发展重大需求，布局相关领域创新研究、前沿技术和颠覆性技术研究，发展新质生产力，通过加大新技术在各类场景中的应用和对流程要素的重新组合，创新商业模式，再造管理流程，构建场景创新机制，增加有“时代感”“现代感”的产品供给，提升对客服务体验，为客户创造更大的价值。国资央企也将加强与政府、企业、科研机构等合作，运用数字化手段，搭建数据共享、客源互通大平台，增强产品和服务供给精准性、广泛度，更好的服务消费者的综合需求。

三是持续深化改革，激发内生发展动力。国资央企将围绕优化资源配置，推进改革深化提升行动，激发企业发展活力，以市场化方式推进重组整合，提升国有资本配置效率。进一步强化制度建设，着力优化企业内部治理模式，完善中国特色国有企业现代公司治理，建立科学的评价体系和奖惩机制，推动股权多元化试点，分层分类推进混合所有制改革，以更加灵活的市场化机制，更快地适应市场经济发展。国资央企还将持续对标世界一流企业，学习先进管理经验，提高管理效率，提升盈利能力，优化治理结构和管控体系，通过改革的综合效能，增强国资央企的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

四是提升品牌价值，增强国际影响力。一直以来，国资央企拥有具有国际影响力的品牌较少，对全球的消费者的服务能力和品牌号召力有限。随着国潮需求的崛起，提升国产品的品牌影响力也成为日益关注的问题。国资央企将以培育国际知名品牌、打造行业领先地位、扩大中央企业带动力和影响力为目标，丰富品牌人性化、个性化、特色化内涵，加强客户管理，提升产品和服务在国际市场的占有率，持续巩固美誉度和忠诚度。系统梳理所属品牌，研究建立主品牌统领下的立体化品牌体系和品牌矩阵，不断提升品牌体系的市场认可度和知名度。

（作者为中国旅游集团研究院 游成 孔德元 朱舜楠）

(责编：王连香、李楠桦)

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