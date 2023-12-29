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湖南：端稳粮食安全饭碗 实现粮食产业高质量发展

彭应兵 匡滢
2023年12月29日17:12 | 来源：人民网－湖南频道
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收割机行驶在稻田里。人民网记者 刘宾摄

收割机行驶在稻田里。人民网记者 刘宾摄

大湖之南，鱼米之乡。

冬日暖阳下， 三湘大地一派生机盎然。

在长沙市望城区茶亭镇，播种下去的油菜籽已经抽出了绿芽，预示着来年的好“丰”景。

湖南农业部门提供的信息，2023年，全省粮食播种面积7145.3万亩，粮食总产量613.6亿斤，连续三年超过600亿斤；夏收油菜种植面积2222万亩，总产258万吨，创历史新高。

国家统计局公布数据显示，湖南早稻播种面积和产量均居全国第1位。

作为农业大省、中部粮仓，湖南扛稳扛好粮食安全责任，确保“中国饭碗”端得更牢更稳。

科技创新更丰富

长康集团全自动化的车间。刘俊慧摄

长康集团全自动化的车间。刘俊慧摄

岳阳湘阴县的长康绿态粮油生物科技项目厂房内，今年8月新建的全自动稻米深加工生产线已投入使用。

利用液压翻板进料、在线凉米、红外线探测仪选品等先进技术，大米进仓、加工、副产品收集等工作全部由机器人承担。

通过PLC数字化智能控制，从稻谷进仓、加工、副产品收集、分工段和电脑控制，只需要2个工人，就可日产大米200吨。

“不仅如此，通过深加工，我们可以把大米生产的边角料和副产品有效回收，真正实现物尽其用。”长康实业董事长谭光辉表示，科技创新，能将稻壳、米糠、碎米等副产品充分利用，挖掘稻谷加工附加值，提高粮食的利用效率。

谭光辉介绍，长康绿态粮油生物科技项目建成后，提升粮油加工规模和自动化、智能化、数字化生产水平，并促进农业生产、增加就业岗位、扩大劳动就业，可实现年产10万吨精米及其他深加工产品、推动副产品深加工发展，年新增销售收入15.2亿元。

科技创新带来的变化增长，可见一斑。

从田地实时监测，到数字农业中心监控，从系统分析土壤墒情、虫情、苗情、灾情等信息，到智能控制水肥一体系统……农业的数字精细化管理越来越普遍。

通过引导龙头企业开展技术革新，依靠创新驱动，推动传统粮油产业向现代化粮油产业转型，湖南通过数字化、智能化技术的运用，有效提高了粮油产品的产出，实现了节能降耗、降本增效。

依靠科技创新，加快副产物综合、全效和梯次利用。湖南助农米业开展人工智能靶向碾米技术研究，实现了人工智能精准保留谷物营养，有效降低稻谷加工过程3%-5%的损耗，成功生产出精准保留稻谷糊粉层与亚糊粉层的营养大米，突破大米适度精准加工“卡脖子”技术难题，其中在线检测和多级协同靶向碾米技术达到国际领先水平。

同时积极鼓励和引导企业与科研院校建立良好、稳定的合作关系，推动“产学研政”有机结合，让科技创新成果转化为行业高质量发展的现实生产力。

目前，全省拥有稻谷及副产物深加工国家工程实验室、国家局工程技术研究中心和省重点实验室等重要研发平台，187家粮油企业建立了企业研发中心，11家企业建立了博士后工作站，40多家粮油企业认定为省级高新技术企业。

绿色仓储更智能

湖南金山粮油食品有限公司开慧粮库。刘俊慧摄

湖南金山粮油食品有限公司开慧粮库。刘俊慧摄

位于长沙县的开慧粮库1号粮仓内，2300余吨金灿灿的谷子，铺满700多平方米的平房仓，空调、通风窗、测温线等低温储存设备齐全。

“每个仓都安装了200多个测温点，当仓内温度超过30℃，系统就会自动报警，提醒工作人员通风或开启空调。”湖南金山粮油食品有限公司总经理李军介绍，公司在粮库关键点位都安装了高清摄像头，实现整个粮库监控全覆盖，依托“星城智粮溯源”系统，可以追溯每一批粮食的入库时间、品种、品质等，确保质量源头可查、质量变化可追溯、销售流向可追踪。

储粮害虫诱捕灭杀器、分体式谷物冷却机、储粮生物危害早期检测预警系统……湖南金山粮油食品有限公司全面开展“智慧粮库”建设，在该库区，横向通风、充氮气调、粮面稻壳压盖和薄膜压盖等一系列“黑科技”的综合运用，实现了优质稻保质保鲜储藏。

藏粮于地，更要藏粮于技。

湖南大力推广低温绿色储粮技术、物联网技术，开展仓房光电一体化和智能化改造，降低储粮药物用量，实现优粮优储。

“十四五”期间，通过政府引导、专项支持、企业投入原则，按照优先省级储备粮承储库、市级中心库，逐步向县级骨干库拓展分批建设的原则，提升改造低温准低温储备仓容350万吨，实现地方储备粮库全覆盖。2022年，省级财政安排资金支持低温绿色储粮标准化建设，2023年，下达省级专项资金1165万元，支持国家认定的低温绿色储粮标准化试点单位进行建设，为下一步全省全面铺开做技术准备。

通过主推粮情测控、低温储存、气调储粮、信息化监管等一系列新技术，粮食储存更安全、品质更优良、损失损耗更小。

这些创新技术不仅保障了粮食的安全和质量，更有力地推动了绿色仓储的发展。

品牌提升更显著

在长沙的各大商超，“克明面业”总是摆在粮油区很显眼的位置。

“我们湖南人都知道这个牌子，是我们湖南自己的品牌，也是我们买米面的首选。”正在超市购物的顾客告诉记者。

克明食品，是湖南培育成长的本土粮油品牌，也是“中国挂面第一股”，开发了挂面、熟湿面、非油炸方便面、方便米粉等产品，为消费者熟知喜爱。

湖南作为全国粮食生产大省，在确保国家粮食数量安全的同时，注重粮油品种品质品牌的提升，通过采取一系列有效举措，着力打造品牌，重塑了湖南“鱼米之乡”的金字招牌。

“湘”字号粮油品牌矩阵基本形成，全省涌现出一大批米、面、油、杂粮、粮机装备等粮油类的头部企业，鼓励引导“金健”“道道全”“克明面业”等龙头企业品牌做大做强。

目前，全省有11个品牌获得国家地理标志产品认证，26款产品获评“中国好粮油”称号，获评数量位列全国第四。“南县稻虾米”继2019年获评太平洋万国博览会金奖后，2022年获评特别金奖，品牌价值达231.1亿元。

近年来，湖南以实施“湖南优质粮油工程升级版”“粮油千亿产业工程”为抓手，积极探索“品牌引领、订单引导”的产业发展模式，推动全省粮油产业取得了可喜的变化和发展。

湖南省粮储局党组成员、副局长覃世民介绍，湖南正全力推进以优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销为主要内容的“五优联动”，从全链条发力，着力打造湖南优质粮油品牌。目前，全省粮油优质品率已达到70%，有力地推动了粮油产业的量的合理增长和质的有效提升。

科技引领，提升粮食质量和产量，同时，“湘”字号粮油品牌的崛起和绿色仓储的推进，注入新的活力，在湖南，粮食产业正在经历一场以科技创新、绿色仓储和优质品牌形成合力的高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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