人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

八部门：力争到2027年我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升

2023年12月29日17:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月29日电（记者王悦阳）记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门近日联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。

　　工业和信息化部有关负责人表示，传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的基底。推动传统制造业转型升级，是主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措。

　　意见提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。

　　意见从“坚持创新驱动发展，加快迈向价值链中高端”“加快数字技术赋能，全面推动智能制造”“强化绿色低碳发展，深入实施节能降碳改造”“推进产业融合互促，加速培育新业态新模式”“加大政策支持力度，营造良好发展环境”等方面明确一系列举措。其中提出，加快先进适用技术推广应用，优化国家制造业创新中心、产业创新中心、国家工程研究中心等制造业领域国家级科技创新平台布局。

　　在持续优化产业结构方面，意见明确推动传统制造业优势领域锻长板，推进强链延链补链，加强新技术新产品创新迭代，完善产业生态，提升全产业链竞争优势。

　　此外，意见提出将大力推进企业智改数转网联，立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：经最终核实 2022年GDP现价总量为1204724亿元
　　人民网北京12月29日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，按照我国国内生产总值（GDP）核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2022年GDP数据进行了最终核实，主要结果如下： 经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。…
2家单位拒收人民币现金被罚！人民银行通报
　　人民网北京12月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行依法对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚，违法事实包括拒绝公众使用人民币现金购买保险和车险。 来源：中国人民银行官方公众号 中国人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作，并于近期开展专项整治工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部