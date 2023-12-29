新华社北京12月29日电（记者王悦阳）记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门近日联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。

工业和信息化部有关负责人表示，传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的基底。推动传统制造业转型升级，是主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措。

意见提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。

意见从“坚持创新驱动发展，加快迈向价值链中高端”“加快数字技术赋能，全面推动智能制造”“强化绿色低碳发展，深入实施节能降碳改造”“推进产业融合互促，加速培育新业态新模式”“加大政策支持力度，营造良好发展环境”等方面明确一系列举措。其中提出，加快先进适用技术推广应用，优化国家制造业创新中心、产业创新中心、国家工程研究中心等制造业领域国家级科技创新平台布局。

在持续优化产业结构方面，意见明确推动传统制造业优势领域锻长板，推进强链延链补链，加强新技术新产品创新迭代，完善产业生态，提升全产业链竞争优势。

此外，意见提出将大力推进企业智改数转网联，立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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