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中信金控：以优质的财富管理创造更多价值

2024年01月06日18:50 | 来源：新华网
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原标题：中信金控：以优质的财富管理创造更多价值

作为现代经济的血脉，金融一直是连接各行各业、协调社会资源的重要纽带。随着中国资本市场的发展，以及大众理财需求的增多，财富管理行业更是在“为实体经济注入活水”与“居民财富保值增值”之间搭建了一座重要的“桥梁”。

经过了过去十年的渠道变革和用户启蒙，以及监管体系和行业规则的不断完善，中国财富管理市场的规模不断扩张，格局已然重塑，一个全新的“大财富管理”时代正在徐徐展开。

作为财富管理市场的特别样本，中信金控从成立之日起便在多个领域稳扎稳打，不断创新。

中信集团董事长、中信金控董事长奚国华表示，中信金控将为服务实体经济、 防控金融风险和深化金融改革贡献“中信方案”，坚定走中国特色金融发展之路。

成立之初，中信金控明确了“搭平台、建机制、定规则、控风险”的职能定位，并要发挥自身全牌照、全产品、全场景和全层级的综合优势，在金融服务实体经济，助力全民共同富裕的道路上不断前行。

一方面，中信金控以财富管理为抓手，通过连接中信旗下各个金融子公司，构建了一个全牌照、立体化、一站式的财富管理生态，并覆盖了国内最广泛的财富客群和资产品类；另一方面，中信金控还构建了财富管理、综合融资、资产管理的“三环价值链”。其背后的逻辑是，打通一个大财富管理的闭环：实体企业-投资银行-资产管理-财富管理-零售客户。

数据显示，截至2023年11月，中信金控连接各子公司共同构建金融生态，财富管理总规模23万亿元，资产管理规模超7万亿元，综合融资规模13万亿元，服务个人客户近2亿人。

以此可见，财富管理通过金融工具和服务进一步优化了社会的资源配置，提升了多层次融资的效率，进而推动“金融、科技、产业”三角的良性互动。

放眼未来，“中信联合舰队”跟随着中国经济发展的脉搏，正朝着大财富管理时代稳健前行。

“一三一四”财富管理体系一周年：从构建机制到落地实践

成立之初，中信金控在战略层面选择了从财富管理入手，按照“以优质财富管理创造价值金控”的理念，制定了中信财富管理的“一三一四”体系。

具体来看，“一”是建立一套财富管理委员会的决策推动机制；“三”是打造联合协作、客群服务、产品管理能力三大工程；“一”就是要构筑财富管理的统一平台；“四”是要夯实队伍管理、考核管理、品牌管理和渠道管理四大支柱。

如今，时隔一年，“一三一四”体系从体制机制建设，到落地实践的成效如何？过去这段时间，这套体系又进行了哪些升级和优化？

中信金控总经理曹国强表示，要把中信金控打造成驱动集团高质量发展的“头号引擎”，在建立全面风险防控体系、综合金融服务体系、统一客户服务体系和先进科技赋能体系的基础上，构架“财富管理-资产管理-综合融资”三大核心能力，服务实体经济，创造更大价值。

如何充分调动不同金融子公司的资源与能力，形成协同发展的正向循环，进而实现“1+1>2”的效果？这也是中信金控正式成立一年以来首先要破解的课题。

对此，曹国强强调，在小金控模式下（即在企业集团内部单独设立金融控股公司），中信金控只有通过构建常态化的机制、合作共赢的平台，以及一体化的联合作业服务模式，才能真正实现财富管理的持续健康发展。

中信金控财富管理部总经理常戈表示，已有太多的实践案例证明，如果只是单纯依靠行政指令，而非真正创造价值，这样不仅难以满足各子公司自身的发展诉求，大家的协同发展也难以长期持续。

所以，在承载“一套机制”的组织架构基础上，2022年，中信金控按照“1+3”的模式，设立了由中信金控下属各个金融子公司共同参与的财富管理委员会，下设投行业务、零售体系和资产配置三个子委员会。2023年，中信金控根据发展需要组建了资管业务、企业年金、养老业务、特殊资产和财富品牌五个专项工作室，进一步聚焦了重点板块，最终形成“1+3+5”的财富管理体系格局。

“这样便自上而下地形成了一套既有清晰的垂直分工，又能保证日常联合作业的机制，可以让子公司既发挥各自的优势和所长，又能相互促进和协作。”常戈总结道。

“一三一四”体系中的第二个“一”，由中信金控牵头搭建的“中信财富广场”也在2023年2月5日上线。

通过“中信财富广场”，中信金控在财富端连通了中信银行（含信用卡中心）、中信证券、中信建投证券、中信信托、华夏基金、百信银行、中信消费金融、中信建投期货、信银理财、中信书院等10家公司官方平台。客户在任一平台登录，都会在显著位置上看到“中信财富广场”并可点击进入，真正实现“一个中信、一个客户”。并且中信财富广场严格履行消费者权益保护相关工作要求，高度重视合规管理工作，通过建立制度、明晰责任、事后检查等方式落实消费者保护以及合规要求。同时，通过为客户提供完整的资产视图、全面的投资者教育、一站式客服入口等手段有效促动消费者权益保护工作，提升对客户的综合服务水平。

从外部来看，通过构建统一的财富平台，财富端连接了亿级的客户，资产端则覆盖了不同的类别，以满足客户长周期、跨市场、多品类的财富管理需求，可以为客户提供多元化的产品与服务，实现客户吸引、流量聚合与价值提升。

而从内部来看，该平台的搭建也是一个API生态化引擎，通过“引进来+走出去”打造开放式服务生态，依托AI智能化引擎，运用数字化技术赋能子公司服务流程，建立智能化服务体系，从而为打造“智慧金控”提供新功能。

财富管理市场的蓬勃发展从来都不是靠一家机构成就的，而是各方协同发展、共生共荣的结果。对于一个生态化的财富管理体系，数字化是发展的基石，亦是起跑的动力。

三大核心工程：从“共筑生态”到“共创价值”

如果说前面提到的两个“一”都是在构建一个适合协同发展的大生态，那么从“三”——三大核心工程（融合协作、客群服务、产品管理），则可以清楚地看到该体系在业务侧是如何落地实践，共创价值。

融合协作方面，借助集团内不同金融牌照的客户及产品优势，可以扩大服务边界。

中信金控旗下中信银行（含信用卡中心）、中信消费金融、百信银行均可以开展零售消费金融业务，但是各机构产品特性定位于不同客群，并呈现相对明显的分层特征。受各机构授信审批条件限制，大量客户无法在单一机构得到消费金融业务需求的满足。

中信金控财富委零售体系子委轮值会长、中信银行副行长吕天贵介绍，要整合产品、资源、渠道，搭建中信消费金融业务生态，为客户提供“一站式”消费金融业务服务。

客群服务方面，中信金控财富委投行业务子委员会轮值会长、中信证券投行委主任马尧，曾谈及企业客户综合服务的一个例子，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿等公司聚焦资本市场，建立了IPO与再融资、债券、REITs等专项工作小组。通过“中信联合舰队”形式对外服务，各子公司客户共享、产品共创、渠道共建、服务共赢、智力共聚，取得IPO及再融资、债券承销、REITs发行等多个市场第一，其中IPO及再融资规模超过480亿元，市场占有率提升至44%。

“这样的服务能力和效果是单一金融机构难以做到的。”马尧认为，各子公司通过金控平台形成合力，将更进一步赋能子公司业务发展，实现组织正规化、流程标准化、利益最大化和品牌社会化。

再转换到客户视角，很多企业往往都是有着非常复杂和多元的金融服务需求。还可能涉及上下游等产业链，这就对金融产品及服务提出了更高的要求。

中信金控正是抓住了客户的多元需求，在“一个中信，一个客户”的原则下，建立了“N+1+1”的战略客户、企业家客户融合服务模式。整合子公司“商行+投行+私行+投资+智库”的资源，为客户提供综合金融解决方案。

目前，中信金控财富委投行业务子委已经完成中粮引战、中航电子换股、中电科重大资产重组等标杆项目，管理资产规模超过1700亿元，并在此过程中，不断优化“总对总”的战略合作模式。

以中信金控首批战略客户之一的华为为例，2023年“中信-华为商业联合创新中心”正式成立，在车生态、智慧农业、智慧能源等领域合作创新，实现中信“金融全牌照+实业广覆盖”场景优势与华为的科技研发优势结合。

从企业家客户视角来看，传统金融服务多是单点对接，企业家一旦有金融需求，只能逐个联系银行、证券、信托、保险等金融机构，缺乏跨机构服务的整合性和协调性，服务质量和效率相对较低。

为此，中信金控开创“企业家办公室”服务模式，聚焦于企业家的个人、家庭、企业和社会价值实现需求，形成了“人-家-企-社”综合服务生态体系，实现企业家客户的“一点接入、全面触达”。

此外，在产品管理能力方面，中信金控通过不同机构的视角，以更全面的维度来甄别风险，同时挖掘市场机会，形成了更丰富和多元的产品图谱，构建了更专业的资产配置能力。

“中信优品”和“中信创品”就是基于这样的理念而生。

以2022年起持续发布的一系列“中信优品”为例，它是中信金控成立之后，在新理念、新机制下落地的首个项目，也是中信金控希望与合作伙伴一起“共筑生态、共创价值”的典型案例。

中信金控财富委资产配置子委员会轮值会长、中信证券执委史本良表示，与单纯的一个机构精选产品不同，“中信优品”是由中信金控各子公司共同参与、共同甄选出的产品，大家共同制定准入标准、评价体系、退出机制。

博时基金副总裁王德英表示，中信打造的“中信优品”共享池，选品标准明确、运作体系完善，体现了以客户为中心，为客户精心挑选好的产品，希望能够加强与中信合作，共建服务客户的资产配置能力和投顾陪伴能力。

“共筑新生态、共创新价值”是中信金控进击大财富管理时代的优势。而对于中信金控，乃至其各级子公司的客户而言，这也是服务体验全面优化进阶的一次重要迭代。

中信金控新使命：以“小循环”促“大循环”

在中国经济发展的大背景下，财富管理是多层次社会融资和居民财富的连接器，也是推动“金融、科技、产业”形成良性互动、构建新发展格局的重要方式。

不管是从“大财富管理”的维度来看，还是整个金融市场的范畴，中信金控都是一个独特的样本。

中信金控一方面连接了包括中信集团境内外的20余家各级金融子公司，又外拓连接超过100家的合作伙伴。目前，服务覆盖了近2亿个人客户和逾120万家对公客户。

基于“实业+金融”的基因，中信金控对于“金融服务实体经济”有着更深厚的经验积累和文化传承，让其对大财富管理的理解，以及布局有别于同业。

中信金控总经理曹国强强调，中信金控内部提出了“三环价值链”的理念，即打通财富管理、综合融资、资产管理的协同作业，而财富委的任务就是要将三环价值链真正运转起来，形成一个集决策、管理和推动为一体的高效模式。

放在中国经济发展的大背景下，它可以串联起从实体经济发展到大众投资理财的大循环。

例如，响应中央经济工作会议的精神，积极投入科技-产业-金融的良性循环中，中信金控一直在积极布局，利用金融全牌照和全球化布局优势，为客户提供全方位、一体化的综合金融服务，建立起中信服务专精特新品牌。

早在2022年中信金控的投行子委会成立之初，便将服务“专精特新”企业作为重要推动方向。由于中信曾参与过新三板深化改革和北交所设立等工作，对“专精特新”政策的理解和企业的认知方面本就有更深的积累。

目前，通过整合银行、证券、私募股权、信托、保险等金融牌照资源，秉承“一个中信，一个客户”理念，中信金控初步形成“一点介入、多点响应”服务模式，为专精特新企业构建了全生命周期的开放式金融服务。

以中信银行为例，截至2023年11月末，中信银行累计服务前四批国家级专精特新“小巨人”企业5054户，覆盖率从43%提升至56%。2023年，中信集团成立了公司级领导牵头的专精特新企业服务领导小组，将覆盖100%的国家级专精特新企业，并提供金融全牌照、全周期产品、全场景服务的“三全”综合金融服务方案。

中信系券商也建立了完善的行业研究体系，为绘制产业地图、精准覆盖专精特新客群打下了坚实基础。现在，依托金控平台，通过协同、产品、智库三大工具箱，展开客户服务、投资服务、区域提升、平台建设的四大攻坚战。

可以看到，在探索金融服务实体经济、助力人民共同富裕的道路上，中信金控正在不断打磨新模式、新样本。

依托一个大的财富管理体系，深度参与到促进经济发展的大循环中，这是中信金控更底层的发展逻辑和更高远的发展目标，也是其作为国有金融企业的使命与担当。

(责编：董童、李源)
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