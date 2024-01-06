民航局将推动中美直航航班大幅增加
2024年01月06日20:13 | 来源：新华网
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新华社北京1月6日电（记者王聿昊）记者6日从中国民航局获悉，民航2024年将推动中美直航航班大幅增加。
民航局数据显示，中美定期直飞客运航班已增加至每周63班，与“一带一路”共建国家之间的恢复水平高于国际航线整体水平6.2个百分点，有力促进了国际人员交往。
民航局相关负责人表示，民航今年将积极扩大与“一带一路”共建国家航权安排，深化与中亚、中东、非洲等地区的项目合作；提升现有三、四航权资源使用效率，支持航空公司根据航线网络拓展需要用好境外第五航权；推动优化签证和出入境政策，提高通关便利化水平，提升国际航班出入境效率。
为进一步推动国产民机走出国门，这位负责人说，民航今年将做好C919、ARJ21证后管理，做好C919、ARJ21改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好CJ-1000A、AG600等国家重点型号审定，推进C919飞机EASA认可审查等。
(责编：袁勃、杨光宇)
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