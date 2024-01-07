国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”开启商业首航，我国自主研制的AG60E电动飞机成功首飞，我国成功发射天目一号气象星座15-18星……

新年伊始、万象更新，从邮轮首航到飞机首飞再到航天首发，一批科技创新实现新的突破，以科技创新引领现代化产业体系建设迈出坚实步伐。

“爱达·魔都号”正式开启商业首航 大邮轮出海旅行梦想成真

1月1日，“爱达·魔都号”停靠在上海吴淞口国际邮轮港（无人机照片）。新华社记者 丁汀 摄

1月1日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港正式开启商业首航。中国人乘坐自己的大型邮轮出海旅行的梦想成真。

“爱达·魔都号”是一座“海上现代化城市”，船上有客房2125间，可容纳乘客5246人，配置高达16层、面积4万平方米的生活娱乐公共区域，历经8年科研攻关、5年设计建造，完成试航验证后正式投入市场运营。

通过打造国产大型邮轮，我国造船业整体实力进一步跃升。从船身设计、空间打造到特色餐饮、娱乐项目，“爱达·魔都号”融汇多元巧思和创新理念，通过东西方文旅要素的跨界融合打造“一船好戏”。

未来，“爱达·魔都号”还将开启中国至东南亚国家的邮轮航线，为宾客提供长、中、短相结合的多样旅行度假选择，并适时推出海上丝绸之路邮轮航线。

AG60E电动飞机成功首飞 适应低空经济和绿色低碳发展

适应低空经济和绿色低碳发展要求，提升国产通用飞机节能、减排、降噪性能，全面提升航空绿色制造水平……1月3日，由中国航空工业集团通用飞机有限责任公司自主研制的AG60E电动飞机在浙江建德千岛湖通用机场圆满完成首次飞行。

AG60E是一型单发上单翼轻型运动飞机，并排双座，全金属结构，主要面向航空俱乐部、通航公司、私人用户等，用于飞行体验、基本飞行培训和私人娱乐飞行。飞机机长6.9米、高2.6米、翼展8.6米，最大起飞重量600千克、最大平飞速度220千米每小时、最大巡航速度185千米每小时。

图为AG60E电动飞机。（航空工业集团供图）

据悉，研制团队利用现有成熟的通用航空装备平台，在已定型的飞机上开展电动化改装，验证电动飞机关键技术。自2022年8月启动项目以来，研制团队先后开展了电机、电控、动力电池选型、电推进系统集成试验验证、电动飞机安全性和适航符合性设计技术研究等多项工作，完成了AG60轻型运动飞机电动化改装，突破了纯电动力装置的设计和系统集成等多项关键技术。

改装后的AG60E电动飞机动力系统额定输出功率与原型机相当，除航程航时外的各项性能指标均达到或超出原型机的水平。电动飞机扭矩输出线性度更好，加速响应更快，有利于提升飞机起飞性能。相比传统燃油发动机飞机因海拔高度增加而输出功率衰减，电机基本不受此类因素影响，可为飞机提供持续的爬升功率，缩短爬升时间。此外，电机噪声更小，更为环保和舒适，其结构更简单，使用维护方便。

AG60E电动飞机技术验证机成功首飞，为电动飞机产品开发和现役固定翼飞机电动化改装积累了宝贵经验，为抢抓航空动力变革战略机遇，推进战略性新兴产业布局，促进低空经济产业发展奠定了坚实基础。

中国航天2024年首次发射圆满成功 未来航天任务看点十足

1月5日19时20分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座15-18星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，这是中国航天2024年首次发射。

快舟一号甲运载火箭成功将天目一号气象星座15-18星发射升空。新华社发（汪江波摄）

展望2024年，一系列重大航天任务看点十足。

在中国空间站，神舟十七号航天员乘组已圆满完成第一次出舱活动，未来还将开展大量科学实验与技术试验，以及多次航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

此外，执行天舟七号发射任务的长征七号遥八运载火箭已完成出厂前所有研制工作并安全运抵文昌航天发射场。目前，发射场区各参试系统正按计划稳步做好任务准备工作。

天舟七号是我国的改进型货运飞船，发射后将与空间站组合体完成交会对接。这次天舟七号又将往我们的太空之家送去哪些“宝贝”，让我们坐等“开箱时刻”。

在深空探测领域，探月工程嫦娥六号任务正按计划开展研制工作，计划于2024年实施发射。根据安排，嫦娥六号任务将开展月球背面采样返回。迄今为止人类已进行的10次月球采样返回均位于月球正面，月球背面整体相对月球正面更为古老，且存在月球三大地体之一的艾特肯盆地，具有重要科研价值。为顺利完成月球背面航天器与地球间的通信，我国新研制的鹊桥二号中继通信卫星计划2024年上半年发射。（记者胡喆、宋晨、贾远琨）

(责编：杨光宇、袁勃)

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