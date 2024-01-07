喻剑

原标题：“天空之城”呼之欲出——广东珠海发展低空经济

不久前，游客坐上一架蓝色直升机，从广东珠海大剧院旁腾空而起，将情侣路海岸线美景尽收眼底。“情侣路是珠海最热门的景点之一，也是我们打造低空旅游业态的最佳‘试验场’。”澳门青年丘兴方于2023年5月在珠海创办广东兴隆通航管理有限公司，与伙伴企业合作推出了这项“空中打卡游”。从事文旅行业10多年的丘兴方介绍，独具一格的“空中打卡游”每天引来百余人竞相排队体验，在节假日尤其受到热捧，行业前景可期、市场潜力巨大。

南海之滨的珠海地貌类型多样，拥有大小岛屿262个，海岸线长达227.26公里，这为发展低空经济提供了“天时地利”。低空旅游是珠海发展低空经济的经典场景之一。进入“双航展”时代的珠海，正凭借独特的区位优势、“青春之城 活力之都”的城市名片和领先的航空产业链基础，聚合低空经济全产业链发展，建设新时代的“天空之城”。

产业协同立标准

低空经济是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空空域飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。“低空飞行活动是低空经济的最终产出形式。随着低空应用领域的不断拓展和人们对美好生活的多样化追求，以低空文旅、培训等为代表的低空消费正在进入寻常百姓家，低空消费市场将不断扩容。”中国科学院无人机应用与管控研究中心主任、中国民航局民航低空地理信息与航路重点实验室主任廖小罕说。

通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业。“在全球低空经济发展的格局中，美国、西欧因率先发展通用航空奠定了先发优势，但近年来我国以粤港澳大湾区为代表的地区，无人机产业异军突起直至后来居上，在全球低空经济发展中的牵引和带动作用日益增强。”廖小罕说，“从现实路径看，‘无人机产业化’和‘产业无人机化’可能会是我国未来低空经济发展的基本方向。”

在珠海，无人机和通用航空产业链已形成集聚优势。据统计，珠海集聚了无人机飞行器、雷达系统、飞控及导航系统、芯片电池部件等领域上下游企业40多家；珠海航空产业园拥有成熟的通用航空全产业链，以中航通飞公司为引领的珠海通用航空整机研制能力全国领先，中航通飞公司部分型号飞机正处于适航取证阶段。在通航运营服务方面，珠海已有6个可供通航使用的机场和多个通航临时起降点。截至2023年6月底，珠海市共有通用航空许可经营企业12家，占广东省的21%。

由广东纳睿雷达科技股份有限公司等低空产业“链主”企业牵头的低空经济产业联盟日前在珠海高新区成立。广东纳睿雷达科技股份有限公司副总经理刘远曦表示，“联盟一方面将从建设产业生态着手，立足产业基础和资源禀赋，推动政企联动招商，通过补链延链强链实现低空经济产业向前向好发展；另一方面要以珠海为中心在粤港澳大湾区拓宽应用场景，探索产业协同发展，制定低空行业乃至国家级标准”。

迈向价值链高端

制定标准非一日之功。珠海的底气，除了研发制造业基础，还有展会经济、城市魅力带来的“高人气”、与港澳路桥相连的独特区位和丰富多元的应用场景优势。

迄今在珠海举办14届的中国国际航空航天博览会，已发展成为世界五大国际航展之一，为珠海城市口碑和产业发展带来巨大机遇；全球无人系统大会已成为我国无人系统领域规模最大、规格最高、国际元素最丰富的行业盛会之一；2023年启动的首届亚洲通用航空展推动珠海迈入年年有航展的“双航展”时代，亚洲通用航空展上多款新型飞行器亮相，低空飞行应用集中进入大众视野。

有“百岛之市”之称的珠海是粤港澳大湾区岛屿数量最多、岛屿面积最大、海岸线最长的城市之一。“珠海毗邻港澳，海域辽阔、岛屿众多，可为探索跨境跨域物流、海岛物流、森防应急、边防巡检等领域提供‘练兵场’，是低空产业得天独厚的测试基地。”无人系统新技术产业联盟发起人、珠海市无人系统协会会长谢锋表示。

“珠海不应止步于在产品研发制造上与深圳、广州等城市比拼数量，而应集中优势资源在低空经济应用和运营层面进行前瞻性、示范性的布局，抢占低空经济价值链高端。”廖小罕表示，以无人机为例，无人机在地理测绘、农林植保、应急救援等多个行业应用中带来的经济效益已经远超研发制造本身，“我国多个城市已获批成为民用无人驾驶航空试验区（基地），正在领跑探索低空经济规模化、城市级管理应用‘新赛道’。当下引领性、系统性地着手低空经济应用领域的标准建设正逢其时，珠海可以也应当先人一步、有所作为”。

让飞行器“飞起来”是第一步。“低空航路网是带动低空经济循环的‘动脉’，‘要致富，先修路’在低空经济领域同样适用。”廖小罕指出，我国低空目前存在由各运营商独立修建的“私家路网”，如何高效有序规划空域资源，建设和地面交通融为一体的地面起降点体系，发展从主干线到末端投递线路的城市空中路网，最终建成面向多用户共享的低空公共航路网，仍需各地各部门合力探索。

政策带来新机遇

2023年中央经济工作会议明确提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。此外，《绿色航空制造业发展纲要（2023—2025年）》《国家空域基础分类方法》发布，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》施行，这些都为低空经济的发展带来了巨大的机遇。

在谢锋看来，珠海低空经济发展仍面临规模化运行和空中路网交通基础设施不够完善的矛盾、业务化应用和行业标准规范更新不及时的矛盾等。“发展低空经济‘市场是根本、空域是关键、政策是保障、技术是支撑、安全是底线’，低空航路开放开发程度与产业发展需求仍不匹配。建议珠海以建设‘未来城市’等为契机，从打造低空立体交通网络综合试验区、申报民用无人驾驶航空试验区、建立央地协调联席会议制度、规划布局低空交通基础设施等角度破题，编制方案、创新机制，有步骤、成体系地推动低空经济蓄势腾飞。”谢锋说。

电动垂直起降航空器（eVTOL）作为未来空中交通产业的细分领域，是低空经济发展的重要趋势之一。御风未来飞行科技（珠海）有限公司创始人谢陵表示，与传统航空制造企业依靠国家立项推动不同，目前以新兴创业公司为主导、依靠市场化融资发展的eVTOL领域，存在着融资压力大、配套资源调动能力不足等问题，“我们将积极参与珠海低空立体交通网络建设，也希望在资金支持、政策配套和场景拓展上获得更多助力”。

广东海鸥飞行汽车集团有限公司创始人颜军对《国家发展改革委 商务部关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》中提到进一步推动合作区无人驾驶空域开放，研究试点开通合作区与澳门及周边海岛等地无人机、无人船跨境跨域物流运输航线等措施印象深刻。他介绍，公司成立两年多来已在珠海高新区建设3个地面基站用于低空货运测试，并将继续在珠海市香洲区和横琴粤澳深度合作区布设10个以上基站。下一步公司还将在珠海发展岛屿与岛屿、岛屿与大陆间的医药类、文件类物资运输业务。

经过长期运营，丘兴方对低空文旅的拓展有了更多体会。他计划与周边游艇、超跑俱乐部跨界合作，借助线上直播活动赋能，以“网红营销”引流获客。“低空经济振翅欲飞，我们也要和伙伴企业一起把文旅‘蛋糕’做大。”丘兴方说。（记者 喻剑）

(责编：申佳平、杨迪)

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