常钦

原标题：我国新增50家国家自然资源科普基地

日前，自然资源部、科技部联合印发通知，公布2023年国家自然资源科普基地名单，北京市地下水科普中心等50家科普基地被命名为国家自然资源科普基地。

国家自然资源科普基地是国家科普基地体系中的重要组成部分，是展示自然资源科技成果，普及地球科学知识，传播生态文明理念，倡导树立节约资源、人与自然和谐共生意识的重要场所。

据介绍，2023年，按照《自然资源科学技术普及“十四五”工作方案》，自然资源部会同科技部启动了新一批国家自然资源科普基地推荐命名工作。这是自然资源部成立以来首次新建国家级科普基地，各地自然资源主管部门和部属单位申报积极性高，共有127家科普基地通过形式审查。此次申报的科普基地多属于原国土、海洋、测绘科普基地，普遍建设基础好，在科普活动、公众服务等方面发挥了示范引领作用。按照国家自然资源科普基地评审标准，此次命名80家。其中，北京市地下水科普中心、张家口地质博物馆、大同土林地质公园等50家科普基地被命名为国家自然资源科普基地。同时，河北省自然资源科技馆等30家科普基地被命名为自然资源部科普基地。

据了解，通知提出，各科普基地要突出公益性、开放性、示范性特点，不断加强科普基地建设，引导科普基地通过展现空间规划、土地整治、海洋生态、测绘地理信息、地质地貌、自然遗迹等景观和科技创新成果，策划开展科普活动，不断提升科普服务能力，为普及自然资源科学知识、提高公民自然资源科学素养、增强公众生态文明意识作出新的更大贡献。

(责编：申佳平、杨迪)

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