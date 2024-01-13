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“冷资源”释放“热效应” 冰雪经济激发冬日文旅澎湃动力

王绍绍
2024年01月13日09:14 | 来源：人民网
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这个冬天，哈尔滨火了，冰雪大世界人潮涌动，中央大街人山人海......以哈尔滨为代表的冰雪旅游地热度高涨的背后，是各地文旅产业提质创新，激活消费新业态，让“冷资源”持续释放“热效应”。

2024年元旦期间，哈尔滨市共接待游客304.79万人次，旅游总收入59.14亿元，达到历史峰值。哈尔滨所在省份黑龙江在元旦期间累计接待游客661.9万人次，同比增长173.7%，高出全国增幅18.4个百分点，旅游市场迎来开门红。

缘何哈尔滨在众多冰雪城市中脱颖而出？哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新认为，在充分利用得天独厚的冰雪资源之余，哈尔滨对服务尤为重视。“‘冷资源’变成文旅融合‘热经济’，靠的不仅是对资源的开发利用，还有配套服务的提质升级。”

据介绍，哈尔滨冰雪大世界以“熊小冰”和“熊小雪”为基础，开发了系列文创产品，受到游客喜爱，通过商品IP形象提升了景区品牌价值。东北虎林园将东北虎元素与黑龙江省旅游吉祥物爽爽虎、传统文化、卡通形象相结合，开发出30余种特色文创产品。哈尔滨极地公园围绕原创文旅IP“淘学企鹅”，打造了淘学企鹅文创店，开发出四大品类，共有200余种文创产品。这个冰雪季，哈尔滨极地公园还推出淘学企鹅打卡龙江美景台历、原创企鹅护照等。

此外，哈尔滨还推出20条精品旅游线路，其中包括5条创意主题产品线路，让游客可以沉浸式品味创意之美、品尝特色美食、品鉴文化艺术，体验时尚多元的创意之旅。

近年来，黑龙江省文化和旅游厅鼓励引导演出场所、文化场馆、体育场所进行功能性改造，为广大游客提供轻食餐饮、文创售卖等新型消费空间，丰富高品质冰雪旅游产品，培育精品主题冰雪旅游线路，完善夜间照明、公共交通、餐饮购物等配套服务，为游客提供高质量的文旅体验。

中国旅游研究院院长戴斌表示，近年来，游客更加关注有温度、有品质的旅游目的地，更关注景观之上的美好生活，游客的消费需求越来越趋于多样性和个性化。哈尔滨将产品融合创新，再借助互联网宣传的优势，才能“火爆出圈”。

《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》预计2025年中国冰雪产业规模将达到1万亿元，占中国体育产业总产值的五分之一。作为新兴经济增长点的冰雪经济市场广阔，消费潜力巨大。

“哈尔滨在未来东北振兴中发挥了领头雁的作用。东北三省山水相连、民风相近，在整体产业发展中，有很多错位互补的空间和机会。这次哈尔滨在冰雪方面立了标杆，同时为吉林和辽宁在旅游和相关产业发展方面，提供了一些可借鉴的经验。”哈尔滨体育学院教授、黑龙江省冰雪产业研究院院长张贵海说。

中国旅游研究院1月5日发布的《2024中国冰雪旅游发展报告》显示，在被调查者中，有66.2%的游客希望在2023—2024冰雪季体验冰雪休闲旅游活动，其中42%的游客希望能够进行远距离的冰雪旅游，24%的游客希望同时开展近距离和远距离的冰雪休闲、冰雪旅游。远距离冰雪游的游客比例为历年调查之最。

美团数据显示，继哈尔滨之后，齐齐哈尔、大庆等城市的旅游订单量纷纷呈现爆发式增长，预计在未来一段时间内，冰雪游将继续保持高热度，相关订单增速仍将维持高水平。

专家指出，抓住旅游文化消费复苏的机遇，积极回应市场的变化和游客的需求，提升游客的满意度和体验感，才能持续吸引游客，让旅游文化消费的“开门红”转为“长红”。冰雪经济将在未来进一步激活消费新业态，为文旅产业高质量发展提供源源不断的澎湃动力。

(责编：王震、吕骞)
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