人民网北京1月13日电 （黄盛）中国人民银行发布的最新金融数据显示，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元；2023年全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元；2023年末社会融资规模存量为378.09万亿元，同比增长9.5%。

多位业内人士向人民网财经表示，总体来看，2023年全年稳健的货币政策精准有力，保持流动性合理充裕，金融市场保持平稳运行，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对实体经济的支持政策持续发力。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，2023年宽信用力度维持高位，金融对实体经济支持力度稳固，质效提升。2023年，中国人民银行两次降准、两次降息，优化房地产金融政策等举措也接连出台，有效激励金融机构增加对实体经济的资金投入，再配合国债增发、“三大工程”加快推进等宏观政策“组合拳”，进一步提升了经济稳步回升的可持续性。

财信研究院副院长伍超明向人民网财经表示，2023年社会融资规模、M2增速分别为9.5%、9.7%，明显高于名义GDP增速，表明逆周期货币政策力度较大，金融在持续加大对实体经济的支持。

也有业内人士表示，2023年新增社融同比多增3.41万亿元，是货币政策在总量方面发力的集中体现，说明资金主要流向高质量和稳增长领域。

其中，在2023年新增社会融资规模中，企业中长期贷款多增2.51万亿元，伍超明认为，这主要是资金流向了制造业、绿色经济等高质量产业。在东方金诚首席分析师王青看来，这背后是稳增长政策发力带动基建贷款增速加快，以及政策面持续支持制造业转型升级，制造业中长期贷款余额保持在30%以上的高增。

此外，在2023年新增社会融资规模中，政府债券同比多增2.48万亿元。伍超明认为，政府债券发行主要集中在2023年下半年，尤其是增发了1万亿国债，其中大约有8000亿元将在2024年使用，表明财政加大了稳增长的力度，并为2024年开门红奠定了基础。王青也认为，2023年末增发1万亿国债带来的增量，表明当前政府债券正在成为货币投放的一个重要渠道。“这是在金融周期下行背景下，经济增长结构正发生变化，宏观政策稳增长力度进一步增强的标志。”王青向人民网财经说。

数据显示，2023年企业和居民短期贷款也有一定幅度多增。王青认为，这体现在企业经营活动及居民消费逐步修复。同时，2023年信贷数据的最大减项是票据融资同比少增约2.6万亿元，原因是2023年银行风险偏好回升，票据冲量偏好下降，更愿意向企业发放贷款，这是信贷结构改善的主要标志。

也有业内人士表示，从金融数据可以看出，2023年金融支持力度加大，有效巩固了经济回升向好态势。2024年，稳健的货币政策将灵活适度、精准有效，积极的财政政策将适度加力、提质增效，“保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”成为重要方向，建议金融机构继续保障信贷合理投放，确保社会融资规模全年可持续较快增长，促进物价低位回升，支持实体经济可持续良性发展。

(责编：王震、吕骞)

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