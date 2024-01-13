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解锁耕地保护“新密码”系列之四

破“碱”重生增良田 让盐碱沙荒变“大国粮仓”

欧阳易佳
2024年01月13日09:14 | 来源：人民网
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盐碱地综合改造利用是耕地保护和改良的重要方面，对于保障国家粮食安全意义重大。

我国是全球第三大盐碱地分布国家，在总面积近15亿亩的盐碱地中，有5亿亩具有开发利用潜力，是至关重要的后备耕地资源和“潜在粮仓”。

近期出台的《中华人民共和国粮食安全保障法》提出，国家推动盐碱地综合利用，制定相关规划和支持政策，鼓励和引导社会资本投入，挖掘盐碱地开发利用潜力，分区分类开展盐碱耕地治理改良，加快选育耐盐碱特色品种，推广改良盐碱地有效做法，遏制耕地盐碱化趋势。

因地制宜 为不同类型的盐碱地提供“定制化方案”

盐碱地是指含盐量超过0.1%的土壤，因含有盐分浓度较高的可溶性盐类，不利于植物的正常生长，是困扰农业生产的“老大难”问题。

第三次全国国土调查结果显示，全国盐碱地共有1.15亿亩，主要分布在三大片区：一是中西部干旱半干旱地区以硫酸盐—氯化物为主的盐碱地，分布在新疆、青海、内蒙古、宁夏等地，占全国盐碱地的96.1%；二是东北地区以碳酸盐为主的苏打盐碱地，分布在吉林、内蒙古、黑龙江等地，占全国盐碱地的3.2%；三是东部沿海以氯化物为主的滨海盐碱地，分布在山东、江苏、河北等地，不到全国盐碱地的1%。

“盐碱地的成因各不相同，在治理方面遇到的困难也大有差异，需要因地制宜、精准施策。”中国农业大学土地科学与技术学院教授张超说。

在青海省海西州，通过“洗盐+滴灌”“打井取水+漫灌洗盐”等方式节水抑盐，选育耐盐碱作物，让昔日贫瘠的盐碱地变成“绿油油”丰收田；在江苏，人工建造的海堤隔离了围垦区和大海，通过构造四周阻盐、上部洗盐、底部压盐的全立体脱盐环境，使当地的耕地产能与内陆地区基本相当，“沧海”成功变“桑田”；在新疆，新型功能性水溶性盐碱土改良剂实现了“边滴灌、边改良土壤结构、边脱盐、边保水”，把盐碱地变成“新粮仓”.......各地区各部门充分挖掘盐碱地综合利用潜力，创新治理模式、提升治理技术，“白花花”盐碱地变身稳产增产“大粮仓”。

要素保障 社会资本赋能盐碱地综合治理

盐碱地综合改造利用受多因素影响，需要全面认识，系统把握。

“目前，我国盐碱地资源总体开发条件较差，同时存在水源工程‘卡脖子’、退水治理不到位、开发技术单一等问题。”自然资源部土地工程技术创新中心主任、二级研究员郧文聚认为，盐碱地综合治理包括生态工程、引灌排水工程、土地平整工程、田间道路工程、盐碱土培肥与地力提升工程、田间输配电工程等，需要巨额资金投入，给地方政府带来了较大的财政压力。

《中华人民共和国粮食安全保障法》提出，国家引导社会资本投入粮食生产、储备、流通、加工等领域，并保障其合法权益。

“在中央和地方财政资金投入有限的情况下，有必要规范和引导社会资本投资或参与到盐碱地综合治理项目中，实现盐碱地治理利用投资多元化和项目实施模式多样化。”郧文聚说。

盐碱地综合治理周期长、投入大、成本高，且具有可逆性。保障盐碱地可持续开发利用、改造提升，既需要社会资本的多元参与，也应该积极打造盐碱地特色产业，凝聚品牌优势，提升社会经济效益。

近期，内蒙古“黄河流域土默特右旗盐碱化土地综合整治与绿色产业融合发展项目（EOD）”入选国家生态环保金融支持项目库，将致力于实现土地盐碱化治理与产业开发有机结合，产业收益反哺生态环境治理的投入。

郧文聚强调，在引进社会资本参与盐碱地综合治理过程中，地方政府要做好近期、中期、远期规划，明确社会资本可参与的工程内容和目标，科学核算成本和预期效益，确定社会资本方参与盐碱地综合治理项目的奖补或分成标准，保障社会资本及时回笼资金和获得利润。

藏粮于技 推动“以种适地”“以地适种”相结合

“盐碱地综合治理开发利用是一个系统工程。”郧文聚说，“一方面要着力改造提升现有的盐碱耕地，挖掘单产潜力，有效遏制耕地的盐碱化趋势；另一方面要开发利用盐碱化程度较高的土地，拓展农业耕地资源。”

选育良种、改良土壤、优化灌溉技术……加强科技创新是盐碱地综合治理的根本途径。张超表示，过去，我国长期秉持着“以地适种”的理念，积极探索盐碱地改良的技术工程措施，以求让盐碱地适应于农作物的生长。近年来，在科研工作者的不懈努力下，一系列耐盐碱特色植物品种的出现，为“以种适地”提供了可能性。

“目前，我国不仅研发了耐盐碱水稻、小麦、大豆以及高粱等粮食作物品种，同时还有耐盐碱油菜、棉花，以及耐盐碱羊草等饲草。”张超说，“2023年，我国育种家首次揭示作物主效耐碱基因及其作用机制，通过小面积大田实验证明，该基因可显著提升高粱、水稻等作物在盐碱化耕地的产量，为盐碱地综合治理贡献了‘中国智慧’。”

在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗，盐碱地成为种植喜沙高抗碱、土壤适应性强的甘草的沃土。2023年，碱柜村270余户甘草种植户的甘草销售额达到6000余万元，为农户带来了增收致富的新途径，促进了盐碱地开发利用与乡村振兴协同发展。

“在盐碱地综合治理的过程中，‘以种适地’和‘以地适种’同等重要。”吉林白城盐碱地治理研究院高级工程师王长志介绍，吉林省的苏打盐碱地土壤有机质含量低、肥力差，是最难治理的土地类型之一。通过引入企业和科研团队参与盐碱地修复治理工作，吉林省大安市在建设引、灌、排等水利工程的基础上，选育耐盐碱水稻品种，进一步结合灌排水利工程措施、改良剂化学措施以及盐碱地改良后培肥提升地力的农艺措施等，形成了苏打盐碱地综合治理利用的模式。

“据测算，大安市改良后的重度盐碱地每亩的水稻产量可以达到500公斤以上，将成为吉林省的产粮新‘主力’。”王长志说。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

解锁耕地保护“新密码”系列：

保护黑土地打出“组合拳” 守好粮食安全“压舱石”

用好、养好黑土地 让土地“家底”更厚实

耕地保护夯实大国“耕基” 让“中国饭碗”端得更牢固

(责编：王震、吕骞)
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