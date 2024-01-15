新华社杭州1月14日电（记者邬焕庆 王俊禄 黄筱 唐弢）从源头活水到大潮激荡，钱塘江走笔一个“之”字，挥毫万千气象。

从文明视角看钱塘江——这条我国东南沿海最重要的水系之一，不仅承载着丰厚的历史和人文底蕴，也是折射我国江河流域生态文明发展的一面镜子。

从钱塘江南部源头出发，记者以乘船、开车等方式，抵达江海相拥的钱江潮涌处，多次近距离感受这条生态与人文之江的脉动，求解人与自然和谐相处之道。

碧水东流，源头端的生态之道

冬日的阳光越过山巅，投射在钱江源万顷林海间。四季葱茏的山林，此刻被晶莹剔透的雾凇披上轻纱，玉树琼枝宛如仙境。

人间胜地，同样是野生动物的乐园。

“没想到啊，浙江境内也有黑熊出没！”听完钱江源国家公园工作人员的介绍，来此参观的游客连声称奇。据介绍，钱江源国家公园连片面积大，人类活动干扰少，食源丰富，为黑熊种群的繁衍生息创造了良好环境。

谷涧交错，茂林修竹，走进位于浙江省开化县的钱江源国家公园，到处回响着水与大地互动的乐章。这里不仅拥有全球罕见的低海拔亚热带常绿阔叶原始森林，还有中国特有的鸟类、国家一级重点保护野生动物白颈长尾雉……

怀山之水，必有其源。钱塘江源头的涓涓细流，汇合成的第一条河流叫马金溪。

开化的县域形状犹如一片树叶，穿城而过的马金溪犹如叶脉在这片绿色的土地上徐徐展开，滋养着沿线5个乡镇、126个村，近20万人口。

溪边有个下淤村。村党支部书记叶志廷说，以前采砂是村里的主要产业，河道支离破碎。加上垃圾、污水都往河里排，马金溪慢慢成为一条臭河。村后的白虎山、月亮山，也被村民砍成了“瘌痢头”。

“在陆续开展流域治理、河道清淤、景观美化、‘人鱼和谐’溪流创建后，溪水焕发出它本来的模样，水质稳定保持在Ⅰ类。”马金镇党委书记、马金溪镇级河长徐许新说。

据了解，2014年以来，开化累计完成马金溪河道两岸绿化美化190公里，清理河道116公里，修建生态型堤防护岸110公里，创成15条“人鱼和谐”溪流。

水清岸绿的美好家园离不开人们的共同守护。

“蓝马甲”是开化人送给民间河长的亲切称呼。如今在开化，村村都有护河队，已有超过500名志愿者参与巡河、清理河道等志愿服务，形成了全民护水的浓厚氛围。

缘溪行，至云低水阔处就能望见上游的金星村。从砍树卖钱，到护绿“卖风景”，这里经历了“变种种砍砍为走走看看”的发展历程。

问题在水里，根源在岸上。以金星村为代表，钱塘江上游广袤乡村通过推动污水、垃圾、厕所、庭院“四大革命”，流域水环境质量明显提升，农村人居环境大为改观。依靠生态红利，村民们“人人有事做，家家有收入”，正朝着“大金星”共富实践区进发。

灵山港是钱塘江上游的重要支流，运行近700年的世界灌溉工程遗产姜席堰就深藏在湍急的山溪之中，江水从堰渠汩汩流出，泽润万顷良田。

衢州市龙游县林业水利局高级工程师周土香说：“姜席堰的建造尊重自然，顺应河势、水势，不过多干扰河流的生态治水理念至今受用。”

修复治理，流域间的协同之道

位于钱塘江中游的兰湖，是钱塘江兰江段的一座以灌溉为主，结合发电、水产养殖的中型水库。“十年前，这里的水是黑的，气味是臭的，环境是脏的，整个兰湖都是Ⅴ类水。”水库管理负责人金银亮回忆起清退沿湖养殖行业时，一组数据让他记忆犹新，“我们迁走了近3万头猪、10万只鸭，改造了一万多平方米的猪舍、鸭舍。”

如今，随着关停200余家养殖场、严控水污染等一系列举措，兰湖的水质从原先的Ⅴ类变成了现在的常年Ⅲ类，形成了3000多亩形态优美的净水湖面。

游客们春日来兰湖赏花，夏日在湖畔美术馆游览，秋日在湖面泛舟，冬日在风情小镇里品茶，由鸭舍改造而来的湖畔咖啡屋常年客满。

钱塘江中下游富春江，美丽河湖串联起美丽城镇、乡村、景区，它们连线成网，成为沿江保障生态、绽放美丽、承载福祉、寄托乡愁的美丽风景线，营造出江南水乡的诗画意境。

黄公望的名画《富春山居图》，展现的正是富春江一带的美丽风景。富春江横贯桐庐、富阳，奇山异水，天下独绝，“钱塘江尽到桐庐，水碧山青画不如”“水送山迎入富春，一川如画晚晴新”等诗句流传至今。

杭州富阳区是久负盛名的造纸之乡，有1700多年的手工造纸历史。除传统手工造纸外，富阳还是全国白板纸基地。鼎盛时期，富阳有近500家造纸厂，造纸产业税收曾占据财政收入的半壁江山。然而，造纸业快速发展的同时，也给富春江带来严重污染。

十余年间，富阳投入100多亿元，对传统造纸产业整治提升，按照“关停淘汰一批、整合入园一批、规范提升一批”的总体思路，着力打造全国循环经济示范基地。

如今，一江秀水逶迤，两岸群山叠翠，现代版“富春山居图”画卷徐徐展开。位于富春江畔的桐庐县富春江镇芦茨村，一边是苍翠山坡下清澈的溪水流过，一边是农家乐、民宿一字排开，三五成群的游客、忙碌的村民带着满脸的笑意。

杭州亚运会前，富春江支流北支江经过综合整治，不仅变“死水”为“活水”、恢复行洪功能，还成为赛艇、皮划艇等赛事场地。“我们把水文化元素精巧融入场馆设计，以灵动的线条再现富春山水画卷。”杭州市富阳区农业农村局相关负责人表示。

利民安澜，人与大江的和谐之道

杭州市滨江公园钱塘江畔，矗立着一座巨型雕塑《钱王射潮》：吴越王钱镠骑在嘶鸣的马上迎风踏浪，张弓拉箭，试与钱江潮一战高低。

凭借着智慧，钱塘江两岸的人们一直在寻求与自然相处的和谐之道。

夜晚漫步在杭州市滨江区的钱塘江下游江堤，灯光璀璨。一侧是市民中心、国际会议中心、杭州大剧院等各种建筑时尚感十足；另一侧，被市民称为“莲花碗”的奥体中心主体育场静静绽放。两岸风景交融，展现出一张时尚动感、韵味独特的“杭州名片”。

既是供市民休闲游乐的江堤，也是护一方安澜的海塘，随着浙江省海塘安澜千亿工程全面启动，钱塘江下游两岸也迎来跨步升级，从防御线向高质量发展带、高品质生活廊复合蝶变。

“滨江区沿江的防洪标准，将由当前的100年一遇提升为300年一遇。”杭州市滨江区沿江区域提升改造项目负责人介绍，新的改造提升了滨江景观，增加市民亲水乐趣，同时扩展了堤顶空间，一举多得。

无人机俯瞰萧山亚运大堤，一片葱茏。很多市民都想不到，几十公里长的城市海塘可以被打造成寄托乡愁的庄稼地。一边是高楼大厦，一边是四季更替的高粱、小麦和油菜花，家门口的“田园城市”已显雏形。

在观潮胜地嘉兴老盐仓，多元、丰富、立体的观潮设计，让每个人都能找到自己独特的视角，从“看一眼”潮水到“玩一天”海塘，这里的吸引力大大增强。

位于钱塘江入海口的曹娥江大闸，不仅守护着两岸百姓，更守护了钱塘江流域水下的勃勃生机。28孔挡潮泄洪闸整齐地排列在611米长的堵坝上，特殊结构赋予它应对潮水冲刷的强大能力。大闸左右两侧各有一条长400多米、宽2米的鱼道，为洄游性鱼类留出“生命绿道”，让它们找到“回家”的路。

工作人员介绍，大闸建成至今已在鱼道中观测到30多种鱼类，保障了鱼类的种群数量和生物多样性。

在奔腾江水的滋养下，一江碧水穿城过、生态美景入画来成为现实。

(责编：王震、陈键)

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