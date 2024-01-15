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最高法：严惩恶意侵权 保障民营经济发展

2024年01月15日08:53 | 来源：新华社
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据新华社北京1月14日电（记者罗沙）人民法院服务保障创新驱动发展战略，最直接、最具体的就是加强知识产权司法保护。要做实严格保护，加大对恶意侵权的惩治力度。敢用、善用惩罚性赔偿，不仅让受害者权益得以挽回，更要让侵权者付出更重代价，以严格公正司法树立鲜明导向。

这是记者从最高人民法院14日举行的全国高级法院院长会议获悉的。记者同时了解到，人民法院将持续优化民营经济发展壮大的法治环境，真心实意做到做实既“厚爱”又“严管”。把推进涉案企业合规改革，作为落实治罪与治理并重、促进企业合规经营健康发展的重要抓手，创新完善合规监管机制，推动个案合规向行业合规延展，促进涉案企业合规效益最大化，探索构建中国特色现代企业合规司法制度。

最高法同时提出，围绕防止和纠正把经济纠纷认定为刑事犯罪、助力拓宽民营企业融资渠道、监督行政机关守信践诺、推动行政监管措施审慎包容透明、善意文明执行等方面，加大典型案例挖掘，发挥示范和引领作用，切实让民营企业感受到司法平等保护的力度和温度，促进增强民营经济发展壮大的信心。

(责编：王震、陈键)
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