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“渝车出海”加速中

2024年01月15日08:56 | 来源：新华社
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新华社重庆1月14日电(记者黄兴)近年来，重庆汽车制造企业瞄准海外市场加快推出新产品，政府部门也倾力服务“渝车出海”，积极畅通汽车“出海”通道，力促汽车产业在全球市场中争取更大的发展机会。重庆市经信委的数据显示，2023年前11个月，重庆汽车出口量增长28.1%。

“重庆持续推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，已集聚16家新能源整车企业，新能源汽车产业加快发展，2023年前11个月新能源汽车产量达39.4万辆，同比增长23.6%，有力带动‘重庆造’汽车加速‘出海’。”重庆市经信委相关负责人表示。

长安汽车是重庆汽车产业的“龙头”，也是出口贡献的主力，2023年自主品牌海外销量超23万辆。新年伊始，由长安汽车生产的首批深蓝右舵车型DEEPAL S07、DEEPAL L07运抵泰国后，1月10日开启首次交付。“我们在泰国发布车型1个多月以来，东南亚地区订单量已突破3000辆，公司正加快生产，保证及时交付。”长安汽车相关负责人表示。

为进一步拓展海外汽车市场，长安汽车2023年11月在泰国开工建设生产基地，首期产能10万辆，将于2025年一季度投产，目前工厂正在加紧建设中。

记者了解到，当前，重庆在纯电动、插电式、增程式、氢燃料、换电式等多种技术路线全面布局，不断完善的产业链条、持续提升的产品品质、渐趋稳固的供应链体系等，成为支撑“渝车出海”的重要因素。

除了长安汽车，重庆多家车企加快国际化发展步伐，不断提升品牌影响力，带动新能源汽车出口持续跃升：赛力斯新能源汽车产品已相继出口德国、法国等国家和地区，新能源车型SERES5新车订单超过2万辆，公司在欧洲的市场基础逐步稳固；睿蓝汽车生产的新能源汽车加速进军智利等南美市场，并在当地开启换电站建设；上汽红岩生产的重卡出口至俄罗斯、印度尼西亚等国家。

汽车加速“出海”，对物流运输提出了更高的要求。在传统海运基础上，重庆还依托中欧班列（渝新欧）、西部陆海新通道，搭建高效的汽车出口渠道。海关部门持续压缩汽车出口通关时间，支持开行汽车运输专列，全力保障汽车产品出口。

2023年11月，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市“渝车出海”行动计划》。根据行动计划，重庆将从完善出口通道、提升海外市场政策法规应对能力、强化金融支持等方面发力，力促“渝车出海”提速。

(责编：王震、陈键)
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