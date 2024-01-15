央视网消息：1月14日，《新闻联播》等栏目报道我国脱贫地区农副产品网销平台销售额超500亿元、“快递进村”覆盖率持续提升、基本养老服务体系建设加快、集中带量采购中选产品供应保障加强……新年伊始，多项促经济、惠民生政策措施加速落地、稳步推进。在促进经济发展的同时，聚焦增进民生福祉，不断提升人民群众的幸福感、获得感。

【脱贫地区农副产品网销平台销售额超500亿元】

记者从中华全国供销合作总社了解到，截至2023年底，脱贫地区农副产品网络销售平台累计销售额超500亿元，平台以政府采购为主，通过打造优选品牌等系列帮扶措施，帮助脱贫地区农副产品稳定销售。

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为加快发运时效，脱贫地区农副产品网络销售平台还在全国布局了49个产销地仓。

目前，832个脱贫县已有近3万家供应商入驻脱贫地区农副产品网络销售平台，在售土特产40多万款，带动了320多万脱贫户增收。

目前，全国建制村全部通邮，中国邮政和快递企业的邮快合作建制村覆盖率达75%。随着“快递进村”覆盖率持续提升，城乡要素快速流动迸发出强劲动能。

【中国邮政快递合作建制村覆盖率达75%】

数据显示，截至2023年底，中国邮政建成1061个县、6010个乡镇的邮政处理中心和40万个邮政及邮乐购村级站点，邮政和快递企业合作投递的建制村覆盖率达75%，开通客货交通邮政联运线路4115条。

助农惠农 加快推进农村客货邮融合发展

1月2日，交通运输部、工业和信息化部等九部门联合发布《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，支持快递、货物可以“搭乘”公交车进出村落。

服务乡村振兴战略 与农村电商协同发展

国家邮政局表示，2023年，邮政快递业积极服务乡村振兴战略，累计建成1267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站，深化与农村电商协同发展。

畅通城乡要素双向流动 激发经济动能

数据显示，预计2023年，邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元。随着“快递进村”覆盖率持续提升，每天有1亿多件快递包裹进出乡村。依托邮政快递业覆盖全国的广泛寄递网络，中国经济将在城乡要素快速流动中迸发更为强劲的动能。

邮政快递合作已覆盖全国七成以上建制村

中国邮政集团有限公司1月14日公布最新统计，中国邮政和快递企业的邮快合作建制村覆盖率达75%。2023年，中国邮政国际业务增幅20.9%，极速生鲜业务量显著增长。

数据显示，截至2023年底，省会城市间中国邮政普遍服务的邮政信件包裹全程时限为2.23天，时效性显著提升。西部地区建制村投递频次达标率提升至99.89%。机要通信连续16年万无一失。邮政网点叠加警邮、普惠保险、烟草等重点业务。

目前，全国建制村全部通邮。截至2023年底，中国邮政建成1061个县、6010个乡镇的邮政处理中心和40万个邮政及邮乐购村级站点。邮政和快递企业合作投递的建制村覆盖率达75%，快递进村业务量达27亿件，3年增长十倍，开通客货交通邮政联运线路4115条。

2023年，中国邮政国际业务增幅20.9%，极速生鲜业务量翻番增长，退换货业务覆盖面由59个城市扩大到322个。服务制造业“出海”的市场收入41.1亿元，增长126%。

【加快基本养老服务体系建设 我国所有省份均已出台基本养老服务实施方案和清单】

我国加快基本养老服务体系建设，所有省份均已出台实施方案和基本养老服务清单。

截至2023年三季度，全国各类养老机构和设施达40万个、床位820.6万张。截至2023年底，通过开展居家和社区基本养老服务提升行动，累计建设家庭养老床位23.5万张。全国累计完成困难老年人家庭适老化改造148.28万户。愈加完善的养老服务体系更好守护老年人幸福晚年。

扩增老年医疗护理服务资源 15省市试点

数据显示，我国60岁及以上老年人已达2.8亿。其中，超4000万人失能、半失能，需要专业医疗护理服务。国家卫生健康委调研显示，北京、山东、浙江等15个省、市开展老年医疗护理服务试点两年来，在扩增老年医疗护理服务资源方面，试点省份护理院、护理站等老年护理服务机构数量明显增加，比2021年试点前增加了超过2000个，整体增幅达16%。

在创新护理模式方面，充分利用互联网信息技术，试点省份通过家庭病床、上门巡诊、家庭医生签约等方式，将医疗机构内医疗服务延伸至居家。目前，共计有3000多个医疗机构，可以上门为居家老年人提供7大类60多项医疗护理服务项目，减轻了患者和家属的负担。

进一步加强适老化无障碍出行服务

近日，交通运输部和国家铁路局、中国民用航空局等六部门联合发布了《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》(以下简称《通知》)，进一步加强适老化无障碍出行服务。

《通知》要求各地将适老化无障碍出行环境建设纳入交通运输相关规划，因地制宜编制适老化无障碍出行环境建设发展规划；新建、改建、扩建的各类交通基础设施要落实相关无障碍标准规范要求，确保无障碍设施与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用，并与周边无障碍设施有效衔接、实现贯通。各地加快推广应用低地板及低入口城市公交车、扩大95128约车服务覆盖面、因地制宜设置“一键叫车”候客点、建立出租汽车“爱心车队”“敬老车队”等。

【加强集中带量采购中选产品供应保障 确保短时间需求激增的品种正常配送】

国家医保局日前发出通知，针对国家集采的药品、医用耗材，出现个别品种临时性供应紧张问题，要求各地督促中选企业加强供应，充分挖掘备供企业供应潜力，确保短时间需求激增的品种能够正常配送。

《通知》要求，各地医保部门要指导医疗机构充分考虑正常交货周期和季节性、流行性疾病导致临床需求变化的因素。流行性疾病发生时，确实出现集采品种短时间需求激增的，各地要督促中选企业优先供应主供地区，要指导医疗机构合理下单、不过度囤积，统筹做好医疗机构间调剂使用，加大疗效类似药品的供应。督促配送企业履行配送责任，不囤积居奇、不违规倒货窜货，确保短时间需求激增的品种正常配送。

同时，《通知》要求，对医疗机构订单响应不及时、配送率明显偏低、医疗机构反馈供应问题集中的产品，要做到提前发现、主动预警，并通过提醒、约谈、告诫等方式督促相关企业限期整改。对整改不及时、不到位的企业，可按规定开展失信评级，情节严重的应按集采标书相关条款实施惩戒。

(责编：王震、陈键)

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