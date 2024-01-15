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人工智能应用炙热 可持续性技术受宠

张佳欣
2024年01月15日09:04 | 来源：科技日报
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作为一年一度的科技界“春晚”，来自全球各地的科技公司都会在国际消费类电子产品展览会（CES）上“大秀肌肉”，展示最具创新性的技术趋势和设备。

自1967年以来，这一世界上规模最大、影响力最广泛的科技电子展曾推出VHS录像机、DVD播放器、3D打印机和无线或帘卷式电视等众多新鲜、奇特的产品。

1月9日，CES 2024在美国拉斯维加斯拉开帷幕。展会接待了4000多家参展商和约13万名参观者。CES高级副总裁金赛·法布里齐奥表示，本届展会的展位面积相当于43个足球场，各家公司云集于此，交流并展示新发明。人工智能（AI）、数字健康、智能家居和可持续性技术等领域备受关注。

人工智能成为热点

随着ChatGPT和Bard等程序、语音助手、Netflix等平台以及智能家电的出现，AI技术已日益普及。根据主办CES的消费者技术协会 (CTA) 发布的一份研究报告显示，27%的美国人认为AI技术已经对他们的日常生活产生了重大影响。这项研究还发现，尽管许多人认为AI技术代表着“创新、未来主义和智能”，但鲜有人将其与“信任和安全”联系起来。报告称，消费者一致认为AI监管是必要的。多家科技公司就这一问题，以及AI技术如何给不同行业带来革命性的变化在CES进行讨论。

去年10月，CTA政策项目经理凯尔西·凯利曾在一篇文章中指出：农业、无障碍设计、医疗保健和半导体行业都在利用AI来帮助解决效率问题和社会挑战。

全球性科技媒体ZDnet报道称，在本届CES上，任何包含算法、机器学习或任何形式的自动化产品都将被冠以AI产品的名义进行市场推广。如何从AI营销的嘈杂声音中看到真正的AI创新，将考验每一位前来观展的观众。

今年，CES还揭示了生成式AI的实际和潜在用途，并展示配备AI技术的不同设备：从电视、扬声器和耳机到相机、汽车和机器人等。

数字健康日益普及

联合国估计，到2050年，100岁及以上的人口将达到370万。随着人口老龄化，提高生活质量的愿望越来越强烈，高度个性化的数字医疗将成为大势所趋。

根据CTA的说法，医疗保健正变得更加个性化、便携化和可定制化。去年，一些设备包括用于分析肠道运动的应用程序，实时监测尿液的传感器，以及信用卡大小的可以记录心电图的设备都引起关注。今年的CES上还将展出更多创新设备，例如用于诊断病情的口红和检测心脏病的AI程序。

此外，展会揭示了最新技术如何通过智能家居创新改变女性的身心健康。专家们还分享了他们对未来医疗保健的预测。

智能家居应用丰富

现在的家居正变得越来越智能化。根据CTA发布的一项研究，大约19%的美国家庭已经拥有智能家电，如冰箱、洗衣机、烘干机或洗碗机。智能家居技术已应用于家庭照明设备、窗帘、灌溉和娱乐系统中。电视机也不例外，松下等公司希望将其改造成智能家居管理的核心设备。

ZDnet报道称，电视在今年的展会上重新成为创新的中心。让人瞩目的100英寸巨幕电视，在今年的展会上将有更多亮相。新一代100英寸电视即将上市，价格亲民且易于搬运。

能源效率和自动化是智能家居领域的主导趋势，消费者更青睐于节省时间和金钱，同时提高安全性和整体幸福感的产品。在本届CES上，CTA分析了新技术将如何提高住宅安全，以及公司如何赢得新客户。

可持续性技术应对气变

本届CES多家公司将讨论技术创新如何改善地球上一些最有价值的资源，如清洁的空气和水。美国Genesis Systems公司希望从空气中生产淡水。Nubilab公司则创造了一种配备AI的食物扫描仪，以避免食物浪费。电动汽车电池和可持续性则是一些参展商的优先考虑事项之一。

根据联合国减少灾害风险办公室的数据，气候紧急情况是地球和人类面临的最大经济、社会和环境威胁。CTA表示，随着应对气候变化的呼声越来越高，科技公司正在想方设法提供解决方案。展会上将展示应对这一挑战的设备，例如电动滑移装载机，能够消除藻类的自动机器人，以及一种淀粉基塑料替代品。

(责编：王震、陈键)
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