近年来，我国许多城市都提出以建设数字孪生城市为目标的规划，数字技术的创新发展对城市治理与建设正在产生积极影响。如何充分发挥数字科技的赋能作用、把握城市空间尺度生活方式和治理方式的变革规律、探寻当前数字政府发展的破局之策，从广州塔的“海珠模式”中或许能够看到未来实现数字社会的可能性。

作为地标性建筑，广州塔每年吸引游客数千万人次。有别于传统意义上的围院式景区，广州塔片区管辖面积达到1.65平方公里，开阔且管理面积范围较大，再加上拥有高密度人流量，以及片区的特殊性都对片区管理提出了挑战。

据介绍，为有效解决城市治理中的堵点、盲点，广州市海珠区政务服务数据管理局以数字孪生为核心基座，依托腾讯云的云计算、大数据、视频AI等技术，建成海珠区首个数字孪生城市平台和全市首个以实用为导向的智慧城市孪生平台，实现了“可观、可感、可调度”，有效提升广州塔地区精细化管理水平。

搭建数字孪生新底座。平台通过该底座，再造了一个广州塔片区数字孪生城市，大到如广州塔、媒体港、海心桥等地标建筑物，小到如井盖、消防栓、灯杆等城市设施部件，进行全面1∶1的3D数字还原，使三维虚拟场景与城市现实要素进行交互，实现了片区向数字空间的全息投影。同时，在这一基础上，管理平台建立了集片区环境保洁、管理、交通、绿化养护等2019项景区体征指标和数据存储池，实现片区视频全域覆盖、治理要素全类智能识别。

打造智能管理新引擎。平台建立了智能算法中台，构建片区治理的智能引擎，以“智慧”赋能治理，实现片区运行管理由被动应对到主动监测、智能预警的转变：基于人口位置数据，实时掌握片区内客流和人群热力分布，建立人流承载预警机制；通过分析片区客流的年龄、性别、出行习惯等数据，构建客流画像，使片区在规划设置公共服务空间、便民服务设施等方面更贴合群众需求；通过视频智能分析技术，实现对片区内占道经营、乱摆卖、乱拉挂、躺卧凳椅等高频不文明行为自动分析预警和发出事件信息，指引工作人员快速前往处理。

此外，平台还接入了片区人流、客流、视频监控、道路交通实况、天气气象等实时监测数据，建立人流承载、交通拥堵、气象预警等预警机制，判断当前警报信息背后所隐藏的更大风险或隐患，启动相应的应急措施，实现城市运行管理由被动应对到实时监测、快速预警、主动预防转变。

构建指挥调度新机制。基于视频智能分析技术和高效的指挥调度能力，可对片区内监控视频进行全时智能事件识别、自动分析预警，实现事件的自动发现、自主上报，围绕“事件发生在哪里、最近资源在哪里、谁可以最快到达处置”实现快速调度、就近处置，提高片区管委会对管理区域内管理事件的发现和处置效率，并基于片区大人流管控需求，建立分级处置预案，实现片区平战联动机制快速转换，推动安全保卫、治安防控、人流疏导、公共交通应急调度等多业务的功能整合、联勤联动及应急处置，实现7×24小时应急响应，健全片区事件及时发现、快速反应、迅速处理的长效管理体系，推进广州塔片区社会治理科学化、精准化、智慧化发展。

“一网统管”服务城市运行，不仅是技术革新，更重要的是一种治理模式的重塑，未来海珠区将持续推进以现代化手段助力治理全方位改革。

(责编：董童、李源)

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