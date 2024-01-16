人民网北京1月16日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年知识产权工作进展情况。国家知识产权局副局长胡文辉在会上表示，截至2023年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到401.5万件，同比增长22.4%，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家，具体呈现3大特点。

一是高价值发明专利创造储备加速。我国国内（不含港澳台）发明专利有效量达到第一个、第二个和第三个100万件分别用时31年、4年和2年左右，而突破第4个100万件仅用时一年半。在这400多万件有效发明专利中，高价值发明专利所占比重达到4成以上。中国已成为名副其实的知识产权大国，持续为全球创新发展贡献重要力量。

二是创新型企业加快塑造发展新优势。国内有效发明专利中，企业所占比重超过七成，是推动创新创造的主要力量。进一步来看，国家高新技术企业、科技型中小企业拥有有效发明专利213.4万件，同比增长24.2%，占国内企业总量的近四分之三，达到73.4%。自主创新为众多科技型企业的高质量发展蓄势赋能。

三是重点地区创新龙头带动作用显著。截至2023年底，长三角、京津冀、粤港澳大湾区发明专利有效量分别为130.8万件、70.3万件和67.2万件，合计占国内总量的65.6%，分别同比增长21.1%、21.0%和23.2%。世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数》报告显示，深圳—香港—广州集群，北京集群和上海—苏州集群，占据了全球科技集群排名前五中的三席。科技创新深度融入京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，成为推动产业经济发展的强劲引擎。

“下一步，国家知识产权局将持续提升审查质量效率，大力推动专利转化运用，加速推动专利价值实现，更好激发全社会创新活力，助力经济社会高质量发展。”胡文辉说。

(责编：罗知之、高雷)

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