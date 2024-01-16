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国家知识产权局：知识产权工作稳中有进、进中提质

2024年01月16日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年知识产权工作进展情况。国家知识产权局副局长胡文辉在会上表示，2023年，全国知识产权系统顺利完成全年各项目标任务，知识产权工作稳中有进、进中提质，取得沉甸甸的成绩，呈现出崭新气象。

专利方面，全年授权发明专利92.1万件，实用新型专利209万件，外观设计专利63.8万件。专利复审结案6.5万件，无效宣告结案0.77万件。受理PCT国际专利申请7.4万件。中国申请人提交海牙外观设计国际申请1814件。截至2023年底，我国发明专利有效量为499.1万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量为401.5万件。我国每万人口高价值发明专利拥有量达11.8件。

商标方面，全年注册商标438.3万件。完成商标异议案件审查15.3万件。完成各类商标评审案件审理37.3万件。收到中国申请人马德里商标国际注册申请6196件。截至2023年底，我国有效商标注册量为4614.6万件。

地理标志方面，全年批准地理标志产品13个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册201件。核准使用地理标志专用标志经营主体5842家。截至2023年底，我国累计批准地理标志产品2508个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7277件，地理标志专用标志经营主体总数达2.6万家，地理标志产品年产值超过8000亿元。

集成电路布图设计方面，全年集成电路布图设计登记发证1.1万件。截至2023年底，我国集成电路布图设计累计发证7.2万件。

知识产权保护方面，全年启动建设首批国家知识产权保护示范区10家，完成第二批15家的遴选和公示工作。新建知识产权保护中心8家、快速维权中心7家，总数达112家。新设海外知识产权纠纷应对指导地方分中心21家、海外分中心2家，总数达45家。知识产权保护社会满意度提升至82.04分。

知识产权运用方面，全年专利商标质押融资登记金额8539.9亿元，惠及企业3.7万家。统计显示，2022年我国专利密集型产业增加值为15.3万亿元，比上年增长7.1%（未扣除价格因素），占GDP比重升至12.7%。

(责编：罗知之、高雷)
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