人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，综合运输春运工作专班副组长、交通运输部副部长李扬介绍，今年春运的时间是1月26日至3月5日，一共40天。

李扬介绍，今年春运将呈现出以下特点，一是全社会跨区域人员流动量将创历史新高。据预测，40天内大概有90亿人次出游、探亲、休闲等，可能会创历史新高。

二是春运发生了结构性变化。传统营业性运输，包括铁路、公路、民航、水运客运出行人次预计18亿人次，其余80%是自驾车出行，因此自驾车出行将创历史新高。

三是春运期间保通保畅压力较大。春运期间，民生物资供销两旺，有地方已经开始春耕生产，各种货物的流动叠加在一起，保通保畅压力较大。

四是安全生产压力非常大，是个挑战。交通运输部非常希望通过努力，让大家一路平安、回家过年。因此，交通运输部今年推出的春运主题就是“平安春运、便捷春运、温馨春运”。

(责编：王连香、高雷)

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