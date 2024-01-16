1月16日，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）2024年工作会议在京召开。

中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长白涛在视频讲话中指出，过去一年，公司顶住外部压力，克服困难，用良好的业绩贯彻落实了党的二十大精神。展望2024年，白涛指出，中央金融工作会议和中央经济工作会议为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南，寿险公司必须坚定贯彻党中央的决策部署，奋力开创高质量发展新局面。白涛提出六点要求：一是强化党建引领；二是坚持胸怀大局；三是勇于领先领跑；四是突出质效并举；五是加快改革创新；六是守好安全底线。

中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁利明光作了题为《胸怀大局 应对变局 开创新局 全力推动公司高质量发展再上新台阶》的报告。会议指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。全体国寿人沉稳应对、砥砺奋进、创新突破，以实绩实效贯彻落实党的二十大精神，在公司历史上写下了浓墨重彩的一笔。

公司充分发挥经济减震器和社会稳定器功能，发力“五篇大文章”，不断为服务“国之大者”作出新的贡献。一是坚持服务实体经济为根本宗旨。服务实体经济存量投资规模超4万亿元。积极支持科技金融、绿色金融，服务科技自立自强、战略性新兴产业存量投资规模均超过3000亿元。绿色投资、绿色保险规模持续提升，荣获福布斯中国ESG创新企业称号。二是坚持以人民为中心的价值取向。政策性健康险业务为超2000万人次减轻医疗负担，大病保险、长期护理保险承办项目再创新高；城市定制型商业医疗险业务收入和覆盖人群同比增长均超20%。养老业务快速发展，个人养老金业务规模有效提升，累计保费收入超9亿元，公司整体积累具有较强养老属性的保险业务准备金达1.8万亿元。三是坚持共享发展促进共同富裕。全年承保老年人等群体超1.6亿人次。持续发力乡村振兴，涉农保险为全国约2.8亿农村人口提供风险保障30.7万亿元；980余名乡村振兴挂职帮扶干部，攻坚帮扶一线。

2023年，公司实现原保险保费收入约为6415亿元，同比增长4.3%。自2015年开展保险公司法人机构经营评价以来连续8年被评为A类，信用评级结果保持国内最高水平。

会议明确了中国人寿寿险公司2024年工作的总体思路，要求着重做好以下六项工作：一是旗帜鲜明，全面加强党的建设；二是争做表率，始终胸怀“国之大者”；三是加快发展，保持规模价值双领跑；四是锐意进取，持续深化改革创新；五是精益求精，全面升级运营服务体系；六是合规经营，牢牢守住风险底线。

会议指出，中国人寿寿险公司将认真贯彻落实党中央决策部署，不折不扣抓落实，雷厉风行抓落实，求真务实抓落实，敢做善为抓落实，推动公司高质量发展再上新台阶，为强国建设、民族复兴伟业贡献国寿力量。

(责编：曹淼、李源)

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