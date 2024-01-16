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“科创中国”技术经理人培养体系 试点建设启动会在京召开

2024年01月16日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 近日，中国科协召开“科创中国”技术经理人培养体系试点建设启动会。会上成立了“科创中国”技术经理人培养专家指导委员会，邀请科技政策、成果转化、科技金融、人才培养等领域29名专家，为试点建设提供专业咨询。科技部科技评估中心负责人介绍了试点建设总体方案及实施进展，承担试点建设任务的部分全国学会负责人、专家指导委员会代表在会上发言。

“科创中国”技术经理人培养体系试点建设将建立一套技术经理人能力分级分类评价标准，推出一批精品技术经理人教材和课程，培养一批综合素养与专业能力并重、理论功底和实践本领兼优的技术经理人，推动“科创中国”成为汇聚高水平技术经理人的权威平台，服务科技工作者成果顺畅转化，促进相关科技政策扎实落地，营造产学研融通生态，支撑国家高水平科技自立自强。（冯华）

(责编：乔业琼、高雷)
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