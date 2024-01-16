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免费9天！交通运输部：小客车高速公路免费通行政策保持不变

2024年01月16日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，综合运输春运工作专班副组长、交通运输部副部长李扬介绍，今年小客车高速公路免费通行政策不仅保持不变，而且是从2月9日（除夕）00：00到2月17日（正月初八）24：00，免费9天。

李扬介绍，小客车自驾出行方面，从研判和分析来看：

一是大流量，应该说是超大流量。根据预测和分析，在公路网，包括高速公路网和国（省）道网，预计每天出行的日均车流量将达到3720万辆，比去年同期预计将增长7.5%。预计峰值会出现在2月17日（正月初八），这是返程高峰，预计高速公路峰值将达到6520万辆，这是春运期间路网平均车流量的1.75倍左右。

二是跨省出行特征比较突出。春运期间，务工流、探亲流、物流叠加，长距离跨省出行会明显增加。

三是自驾出行成为绝对主体。预计公路上的客车99%都将是小客车。

四是持续时间会比较长。春运40天，虽然时间跨度大，但是路网的流量一直将处于比较饱和的状态。

五是高峰时段路网承压较重。2月17日（初八）节后返程、节前返乡，都是比较集中。

针对路网情况，多措并举改善自驾出行服务。交通运输部联合公安部提出了重大节假日保障公路出行的“八项措施”，主要包括加强拥堵路段的疏导，提高收费站的通行能力，优化清障救援等。春运期间，针对大客流的需要，服务区将增加移动卫生间、移动充电设施。

李扬提醒，自驾出行时，一是要提前关注天气情况；二是关注路况信息，合理规划行程；三是记住9天免费通行的时段。

(责编：王连香、高雷)
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