人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，中国民用航空局运输司司长梁楠表示，2024年春运，民航旅客运输量预计将突破8000万人次，较2019年增长9.8%，较2023年增长44.9%，有望创历史新高。

梁楠介绍，为了做好今年的春运保障工作，民航局积极引导航空公司在筑牢安全底线的前提下，科学合理地安排航班计划，确保运力准备充分、资源保障到位。

一是鼓励航空公司在满足保障能力的基础上，加密航班班次，构建“干支通，全网联”国内通程航班，加大国际航线特别是周边国家航空运输市场运力投入，加快恢复国际航班，提升航线航班密度和网络通达性，满足人民群众春运期间出行需求。

二是持续做好航空运输物流保通保畅，坚持“一事一协调”，灵活调配运力安排，积极协调增加高峰期货运保障和资源投入，确保对急用、重点物资的运输保障。据预测，2024年春运日均保障航班将达到1.65万班，基本上与2019年水平持平，较2023年增长24%。

国内方面，为满足航空公司做好春运运力保障，民航局近期实施了2023/24年冬春航季季中航线航班优化调整，共批复国内航线每周合计增加了3198班，这是为了保障春运期间的运力投入；国际市场方面，春运期间新增了国际定期航班及加班包机安排超过2500班，其中大部分航班计划将于春节假期前后执行。从国别分布情况看，大部分新增的航班集中于东南亚、日本、韩国等周边国家和地区。

梁楠进一步介绍，在优化运输服务保障方面，民航局要求航空公司和机场等运行保障单位始终坚持“以人民为中心”的发展思想，在确保航空安全的基础上，进一步提升旅客出行服务水平。

一是加强协同决策，强化冬季运行保障能力，提升春运期间航班正常水平。

二是切实做好航班不正常情况下服务工作。如航班延误情况下，做好旅客信息告知、客票退改签、食宿等旅客服务工作，同时借助综合交通运输体系优势，提升大面积航班延误后的旅客疏散、转运效率。

三是结合首乘旅客、老年人、残疾人、儿童等旅客的特殊需求，为其提供出行便利。

四是全行业严格落实值班制度，加强春运期间值班值守，提升客服电话接通率，妥善处理好旅客投诉，及时回应旅客诉求。

(责编：王连香、高雷)

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