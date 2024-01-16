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预计将达90亿人次 春运里的中国充满生机和活力

人民网记者 乔雪峰
2024年01月16日18:15 | 来源：人民网
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2024年春运将从1月26日开始，至3月5日结束，共40天。在这40天里，探亲流、务工流、学生流、旅游流等几大客流叠加，人潮涌动的春运大军将再次奔向天南海北，久违的年味洋溢在返乡路上，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。

记者从交通运输部获悉，今年春运期间客货运输将保持高位运行，全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次。其中，铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将全面回升，总量超18亿人次，同比增长约40%。

亮丽数字的背后，是流动的中国迸发出的勃勃生机和奋进力量，“人享其行、物畅其流”的美好愿景正在加快成为现实。

春运期间客货运输将保持高位运行

自驾出行量突破全社会人员出行量八成

“今年春运，跨区域人员流动量、自驾出行占比将创历史新高，营业性客运量全面回升。”1月16日，交通运输部副部长李扬在国新办发布会上表示，春运工作关系亿万人民群众切身利益，交通运输部将积极会同有关部门和单位，围绕打造“平安春运、便捷春运、温馨春运”，全力做好综合运输春运组织协调和服务保障，确保人民群众平安便捷温馨出行和交通物流畅通高效。

李扬指出，通过前期分析研判，今年春运期间客货运输将保持高位运行，呈现出“两高两大”的特点。

跨区域人员流动量将创历史新高。随着经济社会全面恢复常态化运行，群众出行意愿强烈，叠加春节假期延长等因素影响，预计今年春运出行需求将进一步释放，全国跨区域人员流动量将达到90亿人次。其中，铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将全面回升，总量超18亿人次，同比增长约40%。

自驾出行占比将创历史新高。近年来，公众出行习惯发生结构性变化，加上春节假期免收小客车通行费时长增加等影响，选择自驾出行的意愿显著增强。预计春运高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次，春节假期自驾出行占全社会人员出行量的比例将突破八成。

交通物流保通保畅面临更大压力。春运期间，蔬菜、水果、肉蛋奶等民生物资，煤炭、天然气等保暖保供能源物资，以及春耕备耕物资的运输需求旺盛，统筹做好大客流运输组织、保障物流“大动脉”和城市末端“微循环”畅通面临更大压力。

综合运输安全生产面临更大挑战。春运持续时间长、运输强度大、运输工具实载率高，交通运输系统持续满负荷运转，加上低温雨雪冰冻等恶劣天气易发多发，安全生产、应急保障等任务相比平时更加艰巨。

春运路网日均流量将创历史新高

高速公路日均流量将达3720万辆

“总体来看，今年春运路网流量在去年高位运行的基础上，将继续攀升并持续高位运行。”李扬表示，预计春运期间，公路网日均流量和单日峰值流量将均创历史新高，全国高速公路日均流量将达3720万辆，比去年同期增长7.5%。

整个春运流量的峰值将出现在春节假期的最后一天（2月17日，正月初八），高速公路流量峰值将达6520万辆，客车流量峰值将达6270万辆，小客车流量峰值将达6230万辆。

李扬指出，春运期间人员流动密集，务工流、探亲流以及物流叠加，春运前期和后期跨省、跨区域长距离出行比例较平日将明显增长。预计春运期间自驾出行比例将创新高，小客车占客车比例预计超过99%。尤其是在节前返乡和节后返程的高峰时段，大流量路段将会出现明显的缓行拥堵。

铁路方面，国铁集团客运部主任黄欣在发布会上表示，今年春运，预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，与2023年春运相比，将增长37.9%。与2019年春运相比，将增长18%。客流将呈现整体高位运行和节前相对平稳、节后相对集中的特点。从目前预售情况看，探亲和旅游客流增长势头比较明显。

民航方面，民航局运输司司长梁楠指出，2024年春运，民航旅客运输量预计将突破8000万人次，较2019年增长9.8%，较2023年增长44.9%，有望创历史新高。据预测，2024年春运日均保障航班将达到1.65万班，基本上与2019年水平持平，较2023年增长24%。

邮政快递方面，国家邮政局市场监管司负责人林虎表示，春运前期，随着年货寄递需求的增长，邮政快递业务量会出现一波高于日常水平的小高峰。春节假期期间，由于大量人员返乡过年和外出旅游，公众的寄递服务需求将明显减少。春节假期后，寄递服务需求将会快速恢复，业务量将逐渐恢复到日常水平。

多部门联合制定一揽子工作举措

确保春运安全平稳运行

据李扬介绍，交通运输部牵头，会同有关部门和单位成立了综合运输春运工作专班，印发了综合运输春运服务保障和安全生产总体方案等文件，针对性制定了一揽子工作举措。

全方位做好春运组织保障。持续开展客流分析研判，加强铁路、公路、水路、民航、邮政、城市客运等运力储备和运输组织，全面提升综合运输服务能力。

全链条提升春运服务品质。组织开展“情满旅途”活动，部署实施一批务实管用、看得见摸得着的服务举措，让公众出行更高效更舒心、自驾出行更畅通更顺心、春运旅途更温暖更贴心、春运服务更和谐更暖心。

全力保障交通物流畅通高效。强化监测调度和部门间协同联动，精准制定运输保障计划，确保煤炭、天然气等能源物资和民生物资运输安全高效，保障人民群众温暖过冬。

全面加强交通运输安全管理。系统开展安全隐患排查整治，加强春运安全督导检查，强化恶劣天气防范应对和应急处置，确保春运安全平稳。

综合施策、多措并举

确保交通物流“大动脉”高效畅通

春运及今冬明春期间，保暖保供能源等重点物资、民生物资运输需求旺盛，如何保障民生物资运输高效有序运行是重中之重。

对此，李扬表示，交通运输部将充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用，综合施策、多措并举，确保交通物流“大动脉”和城乡末端“微循环”高效畅通、重点物资和民生物资运输顺畅有序。

全力以赴保运行。保持交通物流保通保畅工作机制持续高效运转，加强部门协同和部省联动，强化对重点区域、重点枢纽、主要通道交通物流运行情况的跟踪监测，及时做好极端恶劣天气、重大突发事件等的风险防范和应急处置。坚持7*24小时值班值守，严格落实督办转办、一事一协调、信息报送等制度，及时协调解决全国范围内交通物流不通不畅、重点物资和民生物资运输堵点卡点问题。

全力以赴保民生。指导各地交通运输部门积极对接相关部门，全面摸排能源等重点物资，以及粮油肉蛋奶果蔬菌等重要民生物资产供销运情况，动态掌握运输需求特点，做好统筹调度和运输组织。针对性制定运输保障计划，加强应急运力储备，确保突发情况下重点物资和民生物资有序运输。严格执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策，保障各类蔬菜、水果等民生物资高效便捷通行。

全力以赴保末端。指导各地交通运输部门深化农村客货邮融合发展，完善县乡村三级农村物流网络，提高农村邮政快递通达率和服务水平，促进农产品进城和农资、“年货”消费品下乡双向流通；引导快递企业加强区域协同联动，做好一线快递员及运力等储备，优化完善末端配送保障预案，必要时加强区域统筹调配，切实保障春运期间城乡末端物流配送服务不“中断”。

全力以赴保能源。指导各地交通运输部门加强与重点用煤用气生产制造企业、电力和油气供应企业沟通对接，及时了解企业运输动态情况，“一企一策”保障能源物资运输需求。强化对重点铁路、公路运输通道、煤炭“下水港”的跟踪监测和分析研判，科学组织运力，确保煤炭、天然气等保暖保供能源物资运输安全高效。

(责编：乔业琼、高雷)
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