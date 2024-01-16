长三角生态绿色一体化发展示范区执委会1月16日召开新闻发布会，公布《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划（2024-2026年）》，本轮三年行动计划聚焦“一厅三片”重点区域和生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四大重点领域，明确开展16项行动，共包括124个项目。

长三角一体化示范区执委会主任顾军介绍，本轮三年行动计划为未来三年重大建设项目明确了路线图、任务书和时间表，标志着示范区建设向纵深推进，是推动实现规划、土地、项目建设的跨区域协同和有机衔接的生动实践。

长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划（2024-2026年）新闻发布会。新华社记者胡洁菲摄

其中，作为两省一市共建的绿色发展样板区，2023年5月开工建设的“一院跨三省”的标志性项目“方厅水院”预计到2026年实现功能开发项目基本投用，与周边新经济初步形成交融的新格局。

设施互通领域共计38个项目。其中沪苏湖高铁、上海17号线西延伸将于2024年底建成通车，通苏嘉甬高铁、沪苏嘉城际铁路加快建设，如通苏湖城际、嘉兴至枫南市域铁路也将在2024年启动建设；同时，数字空间的“断头路”也在加速打通，中国电信算力高效调度练塘枢纽将于2024年底建成投用，中国电信吴江算力调度中心、中国移动汾湖算力汇聚调度中心等项目也将在2026年底前建成投用，推动打造全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点。

产业创新领域共计34个项目。其中，安踏上海总部、兰钧32Gwh动力电池、云顶新耀医药科技等项目将在2024年建成投产，青浦复旦国际融合创新中心、吴江国家功能纤维创新中心、迈为泛半导体装备等项目将在2024年陆续开工。同时，美的、康璞、恒力、网易等一批总部项目也将于2025年底前全面建成投用。

民生服务领域共计22个项目。目前，复旦大学附属中山医院国家医学中心、吴江区第四人民医院扩建等项目已开工建设，元荡西岸片区城市更新、金泽古镇风貌保护等项目将在2024年陆续开工。（记者胡洁菲）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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