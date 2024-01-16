人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

釜山世乒赛团体赛签表公布 国乒对手出炉

2024年01月16日20:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月16日电 （记者李乃妍）北京时间1月16日下午， 2024年国际乒联釜山世乒赛团体赛举行了小组赛抽签仪式。

本次比赛共分为两个阶段，第一阶段，男、女各40支队伍分为8个组别进行小组循环赛，每个组别取前三名出线，今天，第一阶段的分组情况已经全部产生。

女子团体分组情况：

A组：中国、匈牙利、印度、西班牙、乌兹别克斯坦

B组：日本、巴西、卢森堡、南非、伊朗

C组：德国、斯洛伐克、波兰、尼日利亚、墨西哥

D组：中国台北、美国、泰国、智利、阿尔及利亚

E组：韩国、波多黎各、意大利、马来西亚、古巴

F组：中国香港、葡萄牙、奥地利、澳大利亚、哈萨克斯坦

G组：罗马尼亚、新加坡、瑞典、加拿大、塞尔维亚

H组：法国、埃及、捷克、乌克兰、克罗地亚

男子团体分组情况：

A组：中国、克罗地亚、比利时、匈牙利、古巴

B组：德国、英格兰、美国、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯

C组：韩国、印度、波兰、智利、新西兰

D组：法国、澳大利亚、丹麦、奥地利、阿尔及利亚

E组：日本、中国台北、尼日利亚、捷克、马达加斯加

F组：瑞典、中国香港、斯洛伐克、波多黎各、塞尔维亚

G组：巴西、斯洛文尼亚、新加坡、加拿大、马来西亚

H组：葡萄牙、埃及、罗马尼亚、伊朗、泰国

根据规则，第一阶段出线的男、女24支队伍将再次进行淘汰赛阶段的分组抽签。

今天稍早之前，各队参赛名单已经公布。根据国际乒联规定，目前系统按照2023年第45周11月7日排名（发布规程时的世界排名）将各资格队前5号球员自动纳入初始名单，各队可于2月9日前调整实际参赛队员。

中国队方面，马龙继续领衔男队阵容，钱天一则入选女队。值得一提的是，这是老将马龙第九次参加世乒赛团体赛。

中国乒乓球队名单如下：

男队：樊振东、王楚钦、马龙、梁靖崑、林高远

女队：孙颖莎、王艺迪、陈梦、王曼昱、钱天一

2024年国际乒联釜山世乒赛团体赛将于北京时间2月16日至25日拉开战幕。本次比赛作为2024年巴黎奥运会的预选赛，根据规则，釜山世乒赛的八强队伍将直接获得2024年巴黎奥运会乒乓球团体项目的参赛资格。

相关阅读：

釜山世乒赛参赛名单公布 马龙第九次参赛领衔国乒众将

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局：保障年货寄递需求 维护快递员合法权益
　　人民网北京1月16日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国家邮政局市场监管司负责人林虎表示，针对春运期间的业务运行特点，国家邮政局专门制定了保障工作方案，进行专项部署，全力保障年货寄递需求，同时切实维护快递员合法权益。…
2024年春运预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次
　　人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣介绍，今年春运，预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部