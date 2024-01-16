釜山世乒赛团体赛签表公布 国乒对手出炉
人民网北京1月16日电 （记者李乃妍）北京时间1月16日下午， 2024年国际乒联釜山世乒赛团体赛举行了小组赛抽签仪式。
本次比赛共分为两个阶段，第一阶段，男、女各40支队伍分为8个组别进行小组循环赛，每个组别取前三名出线，今天，第一阶段的分组情况已经全部产生。
女子团体分组情况：
A组：中国、匈牙利、印度、西班牙、乌兹别克斯坦
B组：日本、巴西、卢森堡、南非、伊朗
C组：德国、斯洛伐克、波兰、尼日利亚、墨西哥
D组：中国台北、美国、泰国、智利、阿尔及利亚
E组：韩国、波多黎各、意大利、马来西亚、古巴
F组：中国香港、葡萄牙、奥地利、澳大利亚、哈萨克斯坦
G组：罗马尼亚、新加坡、瑞典、加拿大、塞尔维亚
H组：法国、埃及、捷克、乌克兰、克罗地亚
男子团体分组情况：
A组：中国、克罗地亚、比利时、匈牙利、古巴
B组：德国、英格兰、美国、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯
C组：韩国、印度、波兰、智利、新西兰
D组：法国、澳大利亚、丹麦、奥地利、阿尔及利亚
E组：日本、中国台北、尼日利亚、捷克、马达加斯加
F组：瑞典、中国香港、斯洛伐克、波多黎各、塞尔维亚
G组：巴西、斯洛文尼亚、新加坡、加拿大、马来西亚
H组：葡萄牙、埃及、罗马尼亚、伊朗、泰国
根据规则，第一阶段出线的男、女24支队伍将再次进行淘汰赛阶段的分组抽签。
今天稍早之前，各队参赛名单已经公布。根据国际乒联规定，目前系统按照2023年第45周11月7日排名（发布规程时的世界排名）将各资格队前5号球员自动纳入初始名单，各队可于2月9日前调整实际参赛队员。
中国队方面，马龙继续领衔男队阵容，钱天一则入选女队。值得一提的是，这是老将马龙第九次参加世乒赛团体赛。
中国乒乓球队名单如下：
男队：樊振东、王楚钦、马龙、梁靖崑、林高远
女队：孙颖莎、王艺迪、陈梦、王曼昱、钱天一
2024年国际乒联釜山世乒赛团体赛将于北京时间2月16日至25日拉开战幕。本次比赛作为2024年巴黎奥运会的预选赛，根据规则，釜山世乒赛的八强队伍将直接获得2024年巴黎奥运会乒乓球团体项目的参赛资格。
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